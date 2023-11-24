الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

الاحتلال يهدم منزلًا في مخيم جنين بالضفة الغربية

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منزلا في مخيم جنين بقطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

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السيسي يبحث اليوم مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا تطورات الأوضاع في غزة

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الحرب على غزة أصابت ساحة الغناء المصرى بشلل تام

الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

وبدأت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، والتي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد جهود مصرية وقطرية وأمريكية مكثفة، وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

جهود مصر وقطر لتحقيق الهدنة

كانت مصر وقطر كثفتا جهودهما لإقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة، بعد الحرب التي اندلعت يوم السابع من أكتوبر الماضي، والتي يشنها جيش الاحتلال على القطاع تحت مسمى السيوف الحديدية، وذلك ردا على العملية التي نفذتها فصائل المقاومة وحملت عنوان طوفان الأقصى.

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