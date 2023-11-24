الري: العمل على تنفيذ 808 مشروعات بأنحاء الجمهورية بتكلفة 170 مليار جنيه

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرا يستعرض موقف تنفيذ مشروعات الموارد المائية والرى الجارى تنفيذها بمحافظات الجمهورية المختلفة.

وصرح الدكتور سويلم أن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ مشروعات عديدة بمختلف المحافظات لتطوير المنظومة المائية والتي تتعلق بتطوير وتحديث البنية الأساسية لشبكات الري والصرف ومحطات الرفع.

وأوضح أنه جار العمل على تنفيذ عدد (٨٠٨) مشروعات بمحافظات الجمهورية بتكلفة إجمالية - موزعة على عدة سنوات – تقدر بحوالى ١٧٠ مليار جنيه ، وبمتوسط نسبة تنفيذ حوالى ٦٣% ، تتنوع بين أعمال تأهيل الترع والمساقى ، وأعمال تأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، ورفع كفاءة المنشآت المائية ، وتأهيل وصيانة محطات الرفع ، ومشروع تنمية جنوب الوادي ، والحماية من أخطار السيول ، وحفر الآبار الجوفية ، والتوسع في تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية ، وحماية جوانب نهر النيل ، ومشروعات التوسع الزراعي المعتمدة على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى فى غرب الدلتا وشمال ووسط سيناء .

حيث تم تنفيذ أعمال إنشاء وتأهيل لمحطات الرفع بقيمة ٧٨٠ مليون جنيه بعدد ١٢ مشروع في ٦ محافظات ، وجاري تنفيذ أعمال تطوير البنية القومية والمتمثلة في مشروعات (قناطر ديروط الجديدة – تأهيل ترع ومصارف – بوابات تحكم – تنمية جنوب الوادي - مشروع الدلتا الجديدة – تنمية شمال ووسط سيناء – تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة - ..... ) بقيمة ١٣٤ مليار جنيه بعدد ٢٧ مشروع في ٩ محافظات ، وأعمال تأهيل الترع بالخطة الاستثمارية والمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة بمرحلتيها الاولي والثانية بقيمة ٢٦.٦٠ مليار جنيه بعدد ٥٤٣ مشروع في ٢٠ محافظة ، وأعمال إحلال وتجديد وصيانة مشروعات البنية التحتية للري والصرف بقيمة ٢.٣٠ مليار جنيه بعدد ١٠٧ مشروع في عدد ٢١ محافظة ، وأعمال الصرف المغطي بقيمة ١.١٠ مليار جنيه بعدد ٧٦ مشروع في ١٥ محافظة ، بالإضافة لأعمال تخفيف مخاطر السيول بقيمة ٧٧٠ مليون جنيه بعدد ٨ مشروعات بعدد ٨ محافظات (شمال وجنوب سيناء – البحر الأحمر – سوهاج – أسيوط – المنيا – بني سويف – القاهرة) ، فضلاً عن أعمال حفر الآبار وشبكات الري الخاصة بها بقيمة ٥٣٠ مليون جنيه بعدد ١٣ مشروع في ٦ محافظات ، وكذا أعمال تركيب منظومة تليمتري حديثة بـ ١٢ موقع بمحافظة شمال سيناء بقيمة ١ مليون جنيه ، ومؤخراً تم طرح عمليات خاصة بتحديث منظومة التحكم في سد دمياط وتأهيل بوابات قناطر إدفينا والأعمال الحديدية لبوابات الأفمام لضمان دقة التحكم في التصرفات بقيمة ٥٠ مليون جنيه بمحافظتي دمياط والبحيرة .

وفى إطار مشاركة الوزارة في المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" فإنه يجرى العمل على تنفيذ عدد ٢٧٩ عملية تأهيل ترع بتكلفة حوالي ١٤.٤٠ مليار جنيه ضمن المرحلة الاولي من المبادرة ، فيما يندرج بالمرحلة الثانية حوالى ١٤٥ عملية تأهيل بقيمة ٧.١٠ مليار جنيه بعدد ١٧ محافظة .

هذا ويتم متابعة معدلات التنفيذ للمشروعات بمختلف أجهزة الوزارة من خلال منظومة عرض تفاعلية تتيح لمتخذى القرار إستعراض جميع المؤشرات الخاصة بالمشروعات والمتمثلة في (جهة التنفيذ – مواقع المشروعات – متابعة تواريخ النهو المقررة – موقف التنفيذ - ..... إلخ) ، بالإضافة لتصنيف المشروعات من حيث (جهة التمويل ونوعه – طبيعة المشروعات – العائد والجدوى منها ..... إلخ) ومتوسط نسب التنفيذ والتكلفة بكل محافظة .