موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023

صرف معاشات شهر ديسمبر 2023.. ينتظر عدد كبير من المواطنين، البالغ عددهم 11 مليون مواطن، موعد صرف معاشات شهر ديسمبر.

وتستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لمتابعة صرف معاشات ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة بداية من يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر.

طرق صرف المعاشات:

هناك العديد من الطرق لصرف معاشات ديسمبر 2023، هي:

- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

- مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي.

- منافذ شركات فوري.

وتتابع وزارة التضامن الاجتماعى والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استمرار تنفيذ قرار صرف مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه، التى تم صرفها الشهر الماضى.

يذكر أنه وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خطة الاستعداد لصرف معاشات نوفمبر بأثر رجعي، وهي الزيادة التي ينتظرها أصحاب المعاشات وأسرهم، منذ الإعلان عنها.

ويذكر أن الـ9 سنوات الماضية كانت شهدت انتظامًا فى زيادة المعاشات التي ارتفعت قيمتها بنسبة 15% أبريل 2023 بتكلفة سنوية 55 مليار جنيه.

مضاعفة المنحة الاستثنائية:

وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بمضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من "300" جنيه، بإجمالي "11" مليون مواطن، كما تمت زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلًا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.

فيما أعلن فى وقت سابق اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه سيتم صرف زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي بها بقيمة 300 جنيه أول نوفمبر عن شهري أكتوبر ونوفمبر، وبتكلفة 32 مليار جنيه شهريًا، ويستفيد منها ما يقرب من 11 مليون صاحب معاش ومستحق.