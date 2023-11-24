مسلسل زينهم الحلقة الرابعة.. إختفاء جميلة وتهديد زينهم

بدأت الحلقة الرابعة من "مسلسل زينهم" بتنفيذ قرار إيقاف زينهم "أحمد داود"، عن العمل وتسليم جميع القضايا لجيمي "كريم قاسم"، ونكتشف أن سبب وفاة زكريا والد زينهم كان حادثًا لم تتم كشف ملابساته.

يدور الحوار بين شكري زوج القتيلة ودكتور زينهم، ويؤكد شكري له أنه لا يعرف من قاتل زوجته، وأنه لا يشك في أحد.

زينهم يقابل جميلة، التي نجحت في فتح الملفات بداخل الهارد، وتنتهي الحلقة باختفاء جميلة، وتعرض زينهم للتهديد من قبل الخاطفين حتى يبتعد عن البحث في أسباب مقتل نانسي واختفاء جثتها.

مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، أحمد الرافعى، محمد أبو داود، يارا جبران، عماد رشاد، هناء الشوربجى، سلوى محمد على، إنجي أبو السعود، أسامة أبو العطا، حمدى هيكل، بسمة نبيل، نورا مهدى، نسمة بهى وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحى عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل.

المسلسل مأخوذ عن كتاب "أصدقائي الموتى شكرا"، للدكتور محمد جاب الله، طبيب شرعي يسرد تجاربه الحقيقية في هذا المجال، وقد عمل محمد سليمان عبدالمالك على كتابة سيناريوهات المسلسل، فيما تدور أحداثه في إطار تشويقي يستعرض تحقيقات الطبيب الشرعي في القضايا المعقدة.