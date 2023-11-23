سفينة حربية أمريكية تسقط عدة طائرات بدون طيار هجومية في البحر الأحمر

قالت القيادة المركزية الأمريكية إن المدمرة يو إس إس توماس هودنر، أسقطت عدة طائرات بدون طيار هجومية في البحر الأحمر اليوم الخميس.

ونشرت القيادة المركزية الأمريكية على موقع "إكس"، المعروف سابقًا باسم تويتر، "في صباح يوم 23 نوفمبر، أسقطت السفينة الأمريكية يو إس إس توماس هودنر (DDG 116) عدة طائرات بدون طيار هجومية في اتجاه واحد انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأضاف: "تم إسقاط الطائرات بدون طيار بينما كانت السفينة الحربية الأمريكية تقوم بدورية في البحر الأحمر".

وقال مسؤولون إن السفينة لم تتضرر ولم يصب أي من أفراد الطاقم.