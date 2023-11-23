السفير دياب اللوح : السماح للفلسطينيين العالقين لدى مصر بالعودة لقطاع غزة

دعت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية المواطنين الفلسطينيين العالقين المتواجدين في شمال سيناء والراغبين في العودة طوعيا إلى قطاع غزة؛ الاستعداد للعودة غدا للقطاع.

وتقدم السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح بوافر الشكر والتقدير للسلطات المصرية على جهودهم المبذولة و المستمرة للتخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني و دعم قضيته العادلة .

وأوضح السفير أن السلطات المصرية قد أبلغتها بامكانية عودة الفلسطينيين العالقين في شمال سيناء إلى قطاع غزة غدا الجمعة.



وأصدرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس بيانا حول الهدنة وعملية تبادل الأسرى والمحتجزين أكدت من خلاله أن الهدنة المؤقتة مع إسرائيل ستبدأ يوم الجمعة الموافق الرابع والعشرين من نوفمبر في تمام الساعة 7 صباحا.

وأكدت السلطات المصرية على أنه سيتم السماح بعودة باقي العالقين المتواجدين في القاهرة وباقي محافظات جمهورية مصر العربية طوعيا من يوم السبت الموافق ٢٥ نوفمبر فصاعدا .

وأضافت: تسري التهدئة لمدة 4 أيام تبدأ من صباح يوم الجمعة، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وكذلك العدو الصهيوني طوال فترة التهدئة.

وحول دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع أوضحت كتائب القسام أنه سيتم يوميا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة، وكذلك سيتم يوميا إدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.