حصول أول مستشفى "ميداني" بجنوب سيناء على اعتماد هيئة الرقابة الصحية GAHAR

أعلن الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، اليوم عن أهم القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للاعتماد حيث وافقت اللجنة على منح شهادات الاعتماد لإحدى عشر منشأة صحية على رأسها: المستشفى المصغر (الميداني) بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء وذلك وفقا لمعايير اعتماد المراكز الطبية المتخصصة وجراحات اليوم الواحد.

وأكد أن مستشفى مدينة الطور تعد أول نموذج لمستشفى مُصغر (ميداني) بمصر تحصل على اعتماد الهيئة وهي تضم 4 أسرة للاستقبال والطوارئ، و20 سرير عناية متوسطة، و4 أسرة رعاية مركزة، وغرفة عمليات متكاملة مجهزة للتعامل مع كافة الحالات المرضية الحرجة، بالإضافة إلى غرفة ولادة، ووحدة أشعة "سينية، تليفزيونية، مقطعية"، ومعمل للتحاليل الطبية، وصيدلية، وبنك الدم، مشيرا إلى الدور الهام الذي تلعبه في خدمة أهالي مدينة الطور من منتفعي التأمين الصحي الشامل وكذلك في السياحة العلاجية علما بأن فترة إقامة المريض بها لا تتعدى 24 ساعة.



قرارات اللجنة العليا للاعتماد

وأضاف طه أن قرارات اللجنة العليا للاعتماد تضمنت أيضا منح مركز الجاما نايف بمعهد ناصر بالقاهرة شهادة الاعتماد وهو أحد أكبر مركزين على مستوى مصر في مجال العلاج الإشعاعي واستئصال أورام المخ الثانوية، اذ لا يوجد مثيل له إلا في المركز الطبي العالمي نظرا لارتفاع سعر جهاز الجاما نايف، ليقدم خدماته لمنتفعي منظومة التأمين الشامل من جميع محافظات المرحلة الأولى.



وشملت القرارات اعتماد معامل قسم الباثولوجيا الاكلينيكية التابعة لمستشفيات جامعة أسيوط، و ٨ وحدات طب أسرة منها وحدة طب أسرة كيلو 11 بمحافظة الإسماعيلية، و ٦ وحدات بمحافظة الأقصر هي: مركز طب أسرة الشهيد الدكتور محمد البغدادي (ارمنت الوابورات سابقا)، وحدة طب أسرة البعيرات، وحدة طب أسرة المريس، وحدة طب اسرة نجع الخطباء، وحدة طب أسرة منشية النوبه، وحدة طب اسرة أبو طربوش، كما تم اعتماد مرکز طب أسرة بذات المحافظة هو مركز طب أسرة الشهيد الدكتور محمود ناصر.



وفي ذات السياق، وافقت اللجنة العليا للاعتماد بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية على منح شهادات الاعتماد المبدئي لمستشفى 15 مايو التخصصي بمحافظة القاهرة، ووحدة طب أسرة أبو صوير المحطة بالإسماعيلية.



وأكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن اعتماد هذا العدد من مراكز ووحدات طب الأسرة انما يعكس أهمية دور مراكز الرعاية الأولية الأساسي بمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي تقدم من 70-80% من الخدمات للمرضى وتساهم في تقليل الضغط على فرق الأطباء بالمستشفيات داخل المنظومة، حيث تعتبر هي المحطة الأولى للمريض.



وأشار إلى أن موافقة اللجنة على اعتماد المنشآت الصحية يتم بناءا على تقارير فريق مؤهل ومدرب دولياً على أعلى مستوى من المراجعين الملتزمين بتقييم المنشآت وفقا لأدلة معايير الاعتماد الوطنية الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا)، لافتا إلى ان مسئولية تقييم مرافق الرعاية الصحية للتأكد من تلبيتها معايير الجودة والسلامة الصادرة عن الهيئة ومن ثم تعزيز أنظمة الرعاية الصحية، هو أساس عمل مراجعي الهيئة مؤكدا حرص الهيئة على خضوع عملية اختيارهم ونظام إدارتهم إلى قواعد صارمة ضمانا للنزاهة وعدم تضارب المصالح إلى جانب البناء المستمر لقدراتهم في مجالات التقييم والمراجعة.