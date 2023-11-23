طريقة تحضير سلطة البازلاء بالزبادي.. غنية بالفيتامينات

تبحث الأمهات على وصفة سريعة وسهلة تمد الجسم بالطاقة وتحمي أولادها من الأمراض، لذا نقدم لك طريقة عمل سلطة البازلاء بالزبادي الغنية بالكالسيوم والعديد من الفيتامينات مثل "C" و"E".

سلطة البازلاء بالزبادي

طريقة عمل سلطة البازلاء بالزبادي

المقادير

- بازيلاء : نصف كوب (مسلوقة)

- مايونيز : ربع كوب

- جزر : 2 حبة (مبشور)

- بطاطس : 1 حبة (مسلوقة، ومقطّعة مكعبات)

- زبادي : كوب

- زيت زيتون : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

قومي بوضع البازلاء والجزر في وعاء كبير وقلبي برفق.

ضعي المايونيز والزبادي على مزيج البازلاء وقلبي.

أضيفي مكعبات البطاطس، وقلبي برفق حتى لا تتعجن مكعبات البطاطس.

أضيفي القليل من زيت الزيتون على الوجه ثم قدميها.

فوائد تناول البازلاء

مضاد للالتهاب

تحتوي البازلاء الخضراء أيضًا على فيتامين أ ، ب ، كولسترول ، فيروليك ، وكومستيرول تساعد في الحفاظ على الحالات الالتهابية مثل أمراض القلب والسكري والتهاب المفاصل تحت السيطرة .

تعزز صحة القلب

تعمل أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية في البازلاء على تقليل الأكسدة والالتهابات وحتى تساعد في منع تشكل اللويحات على طول جدران الأوعية الدموية، وهو أمر ناتج عن الالتهاب والضغط الناجم عن الجذور الحرة، يمكن للمغنيسيوم والبوتاسيوم في البازلاء أيضًا خفض ضغط الدم المرتفع .

تقي من سرطان المعدة

تحتوي البازلاء الخضراء على مكمل غذائي يعرف باسم "كوميسترول"، وهو من أهم العناصر التي تقي المعدة من الإصابة بالسرطان.

تمنع الإمساك

البازلاء الخضراء غنية بالألياف، مما يعزز في عملية الهضم وتقي من المعاناة من الإمساك.

تحمي من الزهايمر

البازلاء الخضراء غنية بفيتامينات "C" و"E" ودهون "أوميغا-3" والزنك، كما أنها غنية بالعناصر المضادة للالتهابات، وكلها عناصر صحية تساعد في الحماية من مرض الزهايمر.

تعزز من مناعة الجسم

البازلاء الخضراء غنية بالـ"فلافينويد" والـ"ألفا-كاروتين" والـ"بيتا-كاروتين"، وكلها معروفة بخصائصها المضادة للأكسدة، مما يعزز من مناعة الجسم.

تقوية العظام

البازلاء الخضراء غنية بفيتامينات "K" و"B"، وكذلك الكالسيوم، وكلها عناصر تعزز من صحة العظام وتقويها، مما يعد وقاية ضد الكسور والهشاشة.

تمد الجسم بالطاقة

نظراً لكونها تحتوي على مضادات الأكسدة، وكذلك الـ"فلافينويد" والـبيتا-كاروتين" فإن البازلاء تمد الجسم باحتياجاته من الطاقة.