وفري فلوسك وحضري بروستد الدجاج في المنزل| اعرفي الخلطة السحرية

بروستد الدجاج من الوصفات المقرمشة المفضلة لدى الجميع، وبعد زيادة الأسعار، ترغب الأمهات في معرفة الوصفة الأصلية لتحضيرها في المنزل بتكلفة أقل، لذا نقدم لك طريقة تحضير بروستد الدجاج بالبقسماط بالطريقة الأصلية والغير مكلفة.

بروستد الدجاج

طريقة عمل بروستد الدجاج بالبقسماط

المقادير

- دجاج : كيلو (مغسول ومقطع)

- بيض : 2 حبة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ثوم بودرة : نصف ملعقة صغيرة

- بابريكا : نصف ملعقة صغيرة

- بقسماط : 2 كوب

طريقة التحضير

في وعاء، امزجي البيض، والملح، والفلفل الأسود، والبابريكا، والثوم البودرة، حتى تتداخل المكونات.

أضيفي قطع الدجاج وقلبي المكونات حتى تتداخل، ثم غطي الوعاء بورق نايلون، وأدخليه إلى الثلاجة لحوالي الـ3 ساعات.

حمّي القلاية الهوائية على درجة حرارة 200 مئوية.

أخرجي خليط الدجاج من الثلاجة ثم غمسي قطع الدجاج في البقسماط.

صُفي قطع الدجاج في القلاية الهوائية، واتركيها لحوالي 20 دقيقة حتى تنضج.

قدمي البروستد إلى جانب الثومية والبطاطس.