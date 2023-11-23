عمرو سلامة: «شماريخ» فيلم أكشن درامي بلمحات كوميدية

كشف المخرج عمرو سلامة، نبذة مُختصرة عن قصة فيلم “شماريخ”، بطولة آسر ياسين وأمينة خليل، والمقرر أن يعرض مع بداية العام الميلادي الجديد 2024 .

وكتبت عمرو سلامة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: لأن كل ما كتب عن قصة فيلم شماريخ من قبل ليس صحيح.. فيلم شماريخ هو فيلم أكشن درامي ببعض اللمحات الكوميدية، عن رجل يحيى في الظلام في رحلته للتطهر، لكن هناك مهمة أخيرة يجب أن يقوم بها وهي قتل فتاة تعيش في النور وتعمل كمحامية، هذه المحامية نفسها تطلب منه أن يساعدها في الانتقام، الانتقام من شخص يصعب جدًا عليه قتله "

تفاصيل فيلم شماريخ

فيلم "شماريخ" من بطولة آسر ياسين وأمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، ومحمد ثروت، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ومن إنتاج شركة سي سينما برودكشن هاني نجيب وأحمد فهمي.

‎ ويحكي فيلم شماريخ في إطار من الحركة والتشويق، يدور العمل حول فكرة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات والمصاعب.