بسبب أجرة شقة.. قرار عاجل من المحكمة ضد نقاش قتل عامل بالمرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار محمد حلمي قنديل، بإحالة أوراق نقاش متهم بقتل عامل بالمرج لفضيلة مفتي الجمهورية، لإصدار الحكم الشرعي في إعدامه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم "إسلام.ع" نقاش، في يوم 21 يونيو الماضي بدائرة قسم شرطة المرج، قتل عمدًا المجني عليه "محمد.م" مع سبق الإصرار.

وأضافت التحقيقات أن المتهم (نقاش) اتفق مع المجني عليه على تقاضي 3500 أجرة عمله في شقته، لكن الأخير أخل بالاتفاق بينهما، ويوم الحادث هاتف النقاش الضحية وانقض عليه بسكين داخل الشقة محل الخلاف حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

النيابة تطلب تحريات المباحث عن مصدر حصول عاطلين على أسلحة نارية في الجيزة



أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية، 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عندما تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بلاغا من الأهالي بحيازة عاطلين للأسلحة النارية.

وعلى الفور نجح رجال المباحث في القبض عليهما، وتبين أنهما «ح م» عاطل، 30 سنة، وبحوزته بندقية آلى، وخزينة بداخلها 10 طلقات من ذات العيار وهاتف، و«ف س»، 25 سنة، عاطل وبحوزته بندقية آلى وخزينة بها 10 طلقات من ذات العيار، وهاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة.



الداخلية تكشف كواليس ضرب شابين بكرباج وتقبيل قدم سيدة في كرداسة





كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات فيديو تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان (ضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة لشتمهما أبنها بكرداسة بالجيزة) .

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من كل من (شخصين "أحدهما عامل بمصنع ملابس" مُصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، مقيمان بدائرة المركز) بقيام كل من (ترزى "يعمل بمصنع الملابس" ووالده ووالدته وشخصين آخرين) بالتعدى عليهما بالضرب والسب وإحداث إصابة "عامل المصنع" بسبب خلافات نشبت بينهما حول العمل حيث قام المجنى عليه بالإتصال هاتفياً بالترزى مازحاً معه بتوجيه ألفاظ السب والشتم له ولأسرته وتناهى إلى سمع والدته السب والشتم فبادلت المذكور السب والشتم وأبلغت زوجها واستعان بشخصين واصطحبا المجنى عليهما لسكنهم وتعديا عليهما بالضرب وتحطيم هاتفيهما المحمول وتصويرهما أثناء التعدى عليهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق .

