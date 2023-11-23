صدقي صخر يكشف لـ"الوفد" سر صناعة النجومية فى وقت قصير

لطفي عبود المحامي في "صوت وصورة" .. مروان سامي في "ريفو"

ممثل وعازف موسيقي، صنع جماهيرية كبيرة مع بداية دخوله الوسط الفني، إلى أن سطع نجمه خلال فترة قصيرة بعالم الدراما المصرية، لديه كاريزما ملحوظة جذبت الأنظار نحوه، بالإضافة إلى نبرة صوته المميزة التي لها دور كبير في إتقانه لتجسيد الشخصيات الدرامية، الأمر الذي ساعده في تكوين قاعدة جماهيرية ضخمة متشوقة دائمًا لرؤية أعماله الفنية، فهناك الكثير من الأعمال الفنية التي شارك فيها ولاقت نجاحًا ملحوظًا، وأبرزها:" ريفو، أنصاف مجانين، اتزان، قواعد الطلاق الـ 45، بـ 100 وش، مُنعطف خطر، زي الشمس، وليه لأ؟، وآخرها مسلسل صوت وصورة الذي حقق نجاحًا جماهيريًا ضخمًا وأصبح حديث السوشيال ميديا في الأيام الماضية، إنه الفنان المُبدع صدقي صخر.

"الوفد" التقت الفنان صدقي صخر في حوار خاص تحدث خلاله عن كواليس مسلسله الجديد "صوت وصورة" وتعاونه مع النجمة حنان مطاوع .

في البداية حدثنا عن شخصية "لطفي عبود" في مسلسل صوت وصورة ؟ كيف حضرت لها ؟

لطفي عبود محامي، شخص مُسالم يمر بمراحل نفسية عديدة مثل الاكتئاب ومشاكل ما بعد الطلاق وأزمة رؤية ابنه بسبب عناد زوجته السابقة، فقد إيمانه بكل شيء في الحياة، ولكن في نفس الوقت شخصية جذابة جدًا، لديها طبيعة "فيزيكال" خاصة في طريقة الحديث، الملابس، الصوت، واللغة العربية التي يتحدث بها في أغلب الأوقات، ظاهريًا كانت الشخصية لها شكل مميز، مثل الجلابية والشاي بالنعناع وأزمته مع الحزاء.

وأثناء فترة التحضير حاولت أجمع شكل نهائي يتناسب مع الدور بالبحث على الانترنت، وجمعت تنويعة مُختلفة من أكثر من محامي حتى وصلت للشكل النهائي للشخصية التي نالت إعجاب الجمهور.

هل توقعت نجاح مسلسل صوت وصورة؟

المسلسل مكتوب بطريقة مُحترفة والمحتوى مُحترم وطاقم العمل هايل، والمخرج محمود عبدالتواب شاطر وأضاف للمسلسل كثيرًا، توافرت عناصر نجاح متكاملة الأركان، وردود أفعال الجمهور فاق توقعاتنا.

صدقي صخر

كيف كانت ردود أفعال الرجال على شخصية لطفي عبود؟

ردود أفعال الرجال كانت إيجابية، على الرغم أنني لم أتوقع كل هذا التعاطف ولكن أنا سعيد جدًا أن المسلسل بيسلط الضوء على مشاكل الأباء بعد الطلاق وأيضًا قضية مهمة مثل التحرش بالنساء.

كيف كان انطباعك عند قراءة النص؟

جذبني النص منذ بداية قراءته لأنه يناقش قضية مهمة مثل التحرش وقضايا الرؤية ومخاطر السوشيال ميديا، وشخصية لطفي عبود ثقيلة ومعقدة ومليئة بالتفاصيل، وأنا بحب أشارك في أعمال ذات محتوى هادف وجاد وتحترم عقلية المشاهد، والتحدي وعمق الشخصية أكثر شئ يجذب الممثل.

حدثنا عن بداية ظهورك في المسلسل بالزي الريفي المصري ؟

في المشاهد الأولى ظهرت بجلابية الفلاح المصري الأصيل، وهذا جانب من الشخصية ويدل على الأصالة والنشأة، ولطفي حاول الابتعاد عن المشاكل بعد الطلاق وصدمة وفاة زميله المحامي وهروب إلى بيت العائلة وسط الزرع والخضار ليستعيد نفسه مرة أخرى ويعيد حساباته .

أين يذهب صدقي صخر عندما يصاب بإكتئاب ؟

الإنسان بطبيعته يميل إلى العزلة بين حين وآخر، وأنا أُفضل الهروب إلى مكان معزول على شاطئ البحر .

صدقي صخر

ما أصعب المشاهد التي واجهتك أثناء التصوير ؟

هناك العديد من المشاهد الصعبة، ولكن مشهد المرافعة في المحكمة هو الأصعب لأنه أخذ وقت طويل للتحضير وأغلبه باللغة العربية، إضافة إلى المصطلحات القانونية، ولكن في النهاية ظهر على الشاشة بشكل مُتقن ونال إعجاب عدد كبير من الجمهور.

حدثنا عن أصعب موقع تصوير ؟

هو نفس مشهد المرافعة لأننا صورنا في دار القضاء العالي، وكان اللوكيشن ليوم واحد فقط ولابد من خروج على أكمل وجه، فضلًا عن ذلك حرارة الطقس وقتها، والمخرج كان دائم الحرص على أن تكون المشاهد من الواقع وليست ديكور، كما قُمنا بالتصوير في أماكن شعبية وشوارع ضيقة ولكن محمود عبدالتواب أصر على ظهور الأحداث بشكل حقيقي .

كيف كان التعاون مع النجمة حنان مطاوع؟

أستاذة حنان مطاوع فنانة جادة في العمل، جميع أدوارها ناضجة وبتحترم مهنتها بشكل كبير، جاءت من كوكب مُختلف وجمعت بين الزمن القديم والجديد، التعاون معها كان شرف كبير، والمشاهد التي جمعتني بها هي الأقرب لقلبي وخاصة مشهد الفلوكة وقت الغروب على النيل، والكيمياء بينا كانت متيسرة جعلتني أبذل ما في وسعي لتقديم الأفضل .

وأما على المستوى الشخصي، هي إنسانة جميلة، مُحترمة، صادقة وبتحترم الجميع .

صدقي صخر وحنان مطاوع

حدثنا عن الكيمياء التي جمعتك بالفنان عمرو وهبة؟

عمرو شخص مُحترم وممثل شاطر ومُجتهد وذكي، لديه حس فكاهي مش طبيعي، وفي بداية لقاءنا حبينا بعض جدًا وأثناء فترة البروفات ظهرت كيمياء بينا سهلت الشغل .

كيف يتصرف صدقي صخر مع زوجته إذا تعرض لنفس موقف زوج حنان مطاوع في المسلسل ؟

هو موقف لا يحسد عليه، وبالنسبة لي لو تعرضت زوجتي لهذا الموقف سأظل السند والظهر لها ولن أتخلى عنها لأن السيدة أو البنت عندما تتعرض للتحرش بتتمنى يكون بجوارها شخص يدعمها ويساندها، لأن ضحاياه يعانون هجومًا عنيفًا من أفراد المجتمع .

صدقي صخر

هل تخوفت من إذاعة المسلسل في ظل أحداث غزة ؟

في الحقيقة جميعًا واجهنا تخوف شديد من توقيت عرض مسلسل "صوت وصورة" في ظل الأحداث الدامية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، وشعرت بالحرج من فكرة الترويج والدعايا للمسلسل، لأن أغلب أصواتنا على السوشيال ميديا كانت متجه لدعم القضية الفلسطينية وتوقعنا أن الجمهور لم يهتم بالعمل في ظل أن الإهتمام الأكبر للأحداث الجارية، ولكن الحمد لله نجاح العمل كان مفاجأة كبيرة خاصة أنه حقق صدى واسعًا بين الجمهور وردود أفعال إيجابية .

ما رأيك في الذكاء الاصطناعي ؟

تكنولوجيا جديدة لها إيجابياتها وسلبياتها، وحاولنا من خلال المسلسل أن نصوره بشكل فني ونسلط الضوء على فوائده وأضراره، وفي حياتنا علينا أن نبحث عن الجانب المفيد به مع وضع قوانين تنظمه من أجل الحد من استخدامه بشكل خاطئ.

هل الموسيقى لها تأثير في مشوارك الفني؟

الموسيقى جزء كبير من حياتي كفنان، ولكن الأولوية للتمثيل، فادتني كثيرًا في مسلسل "ريفو" خاصة أنني جسدت دور عازف والمزيكا اللي لعبتها كانت حقيقية، وهي فن يزيد من إحساس إيقاع التمثيل .

صدقي صخر

كيف صنع صدقي صخر نجوميته خلال فترة قصيرة ؟

في البداية هو توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، والموهبة والجهد والتعب والمذاكرة والتركيز، وحرصي دائمًا على اختيار أدواري بعناية شديدة، والقدرة على انتحال الشخصية وإقناع المشاهدين أنها حقيقية .

ما مشاريعك الفنية القادمة؟

أشارك في مسلسل "كامل العدد" الجزء الثاني، وأجسد شخصية مضافة حديثًا للعمل ومقرر أن يعرض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2024 .

وأنتظر عرض فيلم "أنف وثلاث عيون" ويعرض في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في نسخته الثالثة ضمن برنامج روائع عربية، وهو بطولة الفنان ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، سلوى محمد علي، وغيرهم من النجوم .