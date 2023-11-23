بنك الطعام المصري يوجه شاحنات محملة بالأغذية لتوفير احتياجات المستحقين بشمال سيناء

في إطار برنامج "قوافل الخير" لتلبية الاحتياجات الأساسية لأهالي القرى الأكثر احتياجًا، أطلق بنك الطعام المصري، قافلة جديدة لأهالي محافظة شمال سيناء، تضم 5 شاحنات محملة بـ8 آلاف كرتونة من المواد الغذائية الجافة؛ وذلك لتوفير غذاء صحي للمستحقين.

انطلقت قافلة بنك الطعام المصري، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من أمام مخازن المؤسسة في مدينة بدر، وتم الاصطفاف أمس الأربعاء أمام مبنى محافظة شمال سيناء، بحضور السيد اللواء/ محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والسيد/ أحمد لبيب، رئيس قطاع العمليات الميدانية ببنك الطعام، وذلك لتوزيعها على الفئات الأكثر احتياجًا، بعد إجراء الدراسات البحثية والمجتمعية لتحديد المستحقين.

ويخصص بنك الطعام المصري برامج متنوعة لمساندة أهالي المحافظات الحدودية، وفي هذا الصدد سبق أن وجه قوافل لأهالي شمال سيناء خلال العام الجاري شملت 9 آلاف كرتونة من المواد الغذائية الجافة.

وأطلق بنك الطعام المصري عام 2008، برنامج "قوافل الخير" لتلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء لأهالي القرى الأكثر احتياجًا، ويبلغ متوسط أعداد القوافل من 25 إلى 30 قافلة سنويًا لخدمة سكان المناطق النائية والفقرية والحدودية، وخلال العام الحالي وجه بنك الطعام 12 قافلة إلى 12 محافظة حملت 100 ألف كرتونة من المواد الغذائية بإجمالي 1000 طن من المواد الغذائية الجافة، تكفي الأسرة من 10 إلى 15 يوم.

نبذة عن بنك الطعام المصري

أنشئ بنك الطعام عام 2004 كمؤسسة غير حكومية تهدف لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، وعلى مدار سبعة عشر عامًا استمر بنك الطعام في دعم الأسر الأكثر احتياجًا في مصر التي تواجه صعوبات وتحديات في الحصول على غذاء كاف وآمن ومغذي مما أسهم بشكل مباشر في تخفيف حدة المعاناة من الجوع على المستوى الوطني.