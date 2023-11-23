تدريبات بدنية للاعبي الزمالك في المران استعدادًا للقاء الكونفدرالية

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية، في بداية مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأدى اللاعبون التدريبات البدنية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال، وتضمنت هذه الفقرة الإطالات بجانب عدة جوانب بدنية أخرى، لتجهيز اللاعبين بدنياً بالشكل الأمثل قبل مواجهة بطل ليبيا في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.