أعلنت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني – الإدارة العامة للتعليم المدني ‏وتأهيل الكوادر الشبابية ، عن

شروط الالتحاق بالمشروع القومي « نادي القيادات الشبابية YLC » بمحافظات الجمهورية ، تحت رعاية الدكتور أسرف صبحي ؛ وزير الشباب والرياضة .

ويهدف المشروع القومي إلي إستثمار طاقات وأفكار الكوادر والقيادات ‏الشبابية المتميزة من جميع محافظات الجمهورية، وتفعيل دورها المجتمعي وتأثيرها الإيجابي، وإطلاق ‏قدراتها الإبداعية، وحثها على الريادة والإبتكار، وتنمية وعيها بأهم القضايا المحلية والعالمية، في إطار يدعم ‏تبادل الخبرات بين كل الشرائح الشبابية المحلية والدولية، ويضمن المساوة بين الجنسين ويدمج ذوي ‏القدرات والهمم، ويعطي الفرصة لمشاركة النماذج المتميزة من شباب الوافدين واللاجئين المقيمين على ‏أرض مصر ودمجهم مع الشباب المصري، بشكل يضمن توسيع قاعدة المستفيدين من المشروع،‎‏ ومن كافة ‏أنشطة وزارة الشباب والرياضة.‏

ومن متطلبات شروط الالتحاق بأندية القيادات الشبابية بجميع محافظات الجمهورية كالتالي: ‏

‏• أن يكون خريج أحد برامج وزارة الشباب والرياضة أو أحد البرامج القيادية.

‏• عضو في أحد مراكز الشباب أو الأندية الرياضية .‏

‏• المرحلة العمرية ( 18 لــ 40 ) عامًا وقت التسجيل .‏

‏• لا ينتمي إلى أي كيان شبابي آخر وقت التسجيل .‏

‏• أن يكون حسن السمعة والسلوك.‏

‏• سابقة خبرات في المجال المجتمعي والقيادي.‏

‏•يفضل إجادة أحد اللغات الأجنبية أو أكثر.‏

‏•يفضل إجادة مهارة التعامل مع التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة.‏

‏• يراعي النادي إشراك الفتيات بنسبة 50% في جميع أنشطته.‏

‏•يراعي النادي إشراك ذوي الهمم والقدرات الخاصة بنسبة 25%.‏

‏• يراعي النادي إشراك الشباب والفتيات المتميزين من الوافدين واللاجئين وشباب الجاليات المقيمة في ‏مصر بنسبة 15%.‏

‏• يقبل النادي عضوية كل خريجي برامج وأنشطة إعداد وتأهيل الكوادر والقيادات الشبابية التابعة ‏للإدارة بشكل مباشر.‏

‏• يقدم النادي شهادات مشاركة لكافة أنشطته.‏

‏•يتكون النادي من هيكل إداري ومجموعة من اللجان تقدم أنشطة وخدمات شبابية متنوعة.‏

‏•يحصل العضو الفعال بنادي القيادات الشبابية داخل محافظته والذي تنطبق عليه كافة الشروط على ‏كارنيه عضوية عاملة بالنادي تسمح له بالمشاركة في إختيار الهيكل الإداري للنادي ورؤساء اللجان أوالترشح ‏لأحد هذه المواقع.‏

•• وللتسجيل الدخول على الرابط التالي في موعد أقصاه 30 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 10 صباحاً :‏

https://forms.gle/pTm432Gb3emNvrvs7