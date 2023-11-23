شروط الالتحاق بالمشروع القومي «نادي القيادات الشبابية YLC»
أعلنت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني – الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية ، عن
شروط الالتحاق بالمشروع القومي « نادي القيادات الشبابية YLC » بمحافظات الجمهورية ، تحت رعاية الدكتور أسرف صبحي ؛ وزير الشباب والرياضة .
ويهدف المشروع القومي إلي إستثمار طاقات وأفكار الكوادر والقيادات الشبابية المتميزة من جميع محافظات الجمهورية، وتفعيل دورها المجتمعي وتأثيرها الإيجابي، وإطلاق قدراتها الإبداعية، وحثها على الريادة والإبتكار، وتنمية وعيها بأهم القضايا المحلية والعالمية، في إطار يدعم تبادل الخبرات بين كل الشرائح الشبابية المحلية والدولية، ويضمن المساوة بين الجنسين ويدمج ذوي القدرات والهمم، ويعطي الفرصة لمشاركة النماذج المتميزة من شباب الوافدين واللاجئين المقيمين على أرض مصر ودمجهم مع الشباب المصري، بشكل يضمن توسيع قاعدة المستفيدين من المشروع، ومن كافة أنشطة وزارة الشباب والرياضة.
ومن متطلبات شروط الالتحاق بأندية القيادات الشبابية بجميع محافظات الجمهورية كالتالي:
• أن يكون خريج أحد برامج وزارة الشباب والرياضة أو أحد البرامج القيادية.
• عضو في أحد مراكز الشباب أو الأندية الرياضية .
• المرحلة العمرية ( 18 لــ 40 ) عامًا وقت التسجيل .
• لا ينتمي إلى أي كيان شبابي آخر وقت التسجيل .
• أن يكون حسن السمعة والسلوك.
• سابقة خبرات في المجال المجتمعي والقيادي.
•يفضل إجادة أحد اللغات الأجنبية أو أكثر.
•يفضل إجادة مهارة التعامل مع التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة.
• يراعي النادي إشراك الفتيات بنسبة 50% في جميع أنشطته.
•يراعي النادي إشراك ذوي الهمم والقدرات الخاصة بنسبة 25%.
• يراعي النادي إشراك الشباب والفتيات المتميزين من الوافدين واللاجئين وشباب الجاليات المقيمة في مصر بنسبة 15%.
• يقبل النادي عضوية كل خريجي برامج وأنشطة إعداد وتأهيل الكوادر والقيادات الشبابية التابعة للإدارة بشكل مباشر.
• يقدم النادي شهادات مشاركة لكافة أنشطته.
•يتكون النادي من هيكل إداري ومجموعة من اللجان تقدم أنشطة وخدمات شبابية متنوعة.
•يحصل العضو الفعال بنادي القيادات الشبابية داخل محافظته والذي تنطبق عليه كافة الشروط على كارنيه عضوية عاملة بالنادي تسمح له بالمشاركة في إختيار الهيكل الإداري للنادي ورؤساء اللجان أوالترشح لأحد هذه المواقع.
•• وللتسجيل الدخول على الرابط التالي في موعد أقصاه 30 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 10 صباحاً :
https://forms.gle/pTm432Gb3emNvrvs7