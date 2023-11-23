الاحتلال الإسرائيلي يدعو سكان غزة للتوجه إلى جنوب القطاع

دعا الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، سكان غزة مجددًا للتوجه إلى جنوب القطاع، مطالبًا سكان الشمال وتحديدًا الشجاعية وجباليا لإخلاء مناطق سكنهم فورًا، وذلك قبيل الهدنة الإنسانية المفترضة.



وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة على "إكس" ضرور توجه سكان تلك المناطق عبر طريق صلاح الدين حتى الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي للوصول إلى جنوب وادي غزة ولـ "المنطقة الإنسانية".

كذلك قال إنه سيكون هناك "تعليق تكتيكي مؤقت للنشاطات العسكرية" بين العاشرة صباحًا والثانية بعد الظهر لما أسماها "أغراضا إنسانية" في منطقة حيي السلام والمنارة في خانيونس.

وزعم أن حركة حماس فقدت سيطرتها على منطقة شمال القطاع، متهماً إياها بمحاولة منع السكان من الانتقال جنوبًا.

وطالب السكان بالبقاء في منطقة جنوب القطاع وتحديدا في منطقة المواصي.

ورغم دعوات التوجه جنوبًا، قصفت إسرائيل منزلا في بني سهيلا بشرق خان يونس جنوب القطاع ما أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 13 على الأقل من عائلة أبو مسامح.

وأكد سكان المربع السكني الذي استهدفه القصف أنهم لم يسمعوا صوت أي انفجارات ولكن وجدوا أنفسهم فجأة وسط الدمار.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم أن الليلة الماضية كانت الأعنف منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي بعدما قصفت إسرائيل أحياء سكنية في العديد من المناطق في قطاع غزة ما أوقع عشرات القتلى والجرحى.

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