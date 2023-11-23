الإحصاء: 13% زيادة في التبادل التجاري بين مصر ودول الساحل والصحراء

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة إجمالي الصادرات الوطنية إلى دول الساحل والصحراء بلغت 4730 مليون دولار خـلال 2022 مقابل 4084 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 15.8 %.



وأشار الجهاز إلى تركز أعلى القيم في خمس دول إفريقية بنسبة 77.2% من إجمالي هذا التكتل.وتضمنت ليبيا فى الترتيب الأول وبلغت قيمة الصادرات إليها (1215 مليون دولار) بنسبه 25.7 % من إجمالي التكتل. تليها السودان وبلغــت قيمـة الصـادرات إليها (929 مليون دولار) بنسبه 19.6% من إجمالي التكتل والمغرب وبلغــت قيمــة الصــادرات (822 مليون دولار) بنسبه 17.4 % من إجمالي التكتل، وكينيا وبلغت قيمة الصادرات (356 مليون دولار) بنسبه 7.5 % من إجمالي التكتل. وتونس وبلغت قيمة الصادرات (306 مليون دولار) بنسبه 6.5 % من إجمالي التكتل.

وأشار الجهاز إلى أهم السلع المصدرة وكانت ملح وأحجار وأسمنت بلغت قيمة الصادرات ( 495 مليون دولار ) بنسبة 27.6 %من اجمالي أهم السلع.د ،ولدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات ( 446 مليون دولار ) بنسبة 24.9 % من اجمالي أهم السلع وأسمدة بلغت قيمة الصادرات ( 375 مليون دولار) بنسبة 20.9% من اجمالي أهم السلع.



ولفت الجهاز الى أن قيمة إجمالي الواردات من دول الساحل والصحراء بلغت 1144 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 1092مليون دولار عن عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 4.8 %.

وتركزت أعلى القيم في خمس دول أفريقية بنسبة 90.1% من إجمالي هذا التكتل تضمنت السودان: وبلغــت قيمـة الــواردات (505 ملايين دولار) بنسبه 44.1% من إجمالي التكتـل. وكينيا وبغــت قيمة الواردات (308 ملايين دولار) بنسبه 26.9% من إجمالي التكتل.د وليبيـا وبلغــت قيمـــة الواردات (89 مليون دولار) بنسبه 7.8 % من إجمالي التكتل وتونس و بلغت قيمة الواردات (72 مليون دولار) بنسبه 6.3 % من إجمالي التكتل. وبنين بلغت قيمة الواردات (56 مليون دولار) بنسبه 4.9% من إجمالي التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المستوردة فى بن وشاي وبهارات بلغت قيمة الواردات ( 281 مليون دولار ) بنسبة 31.5 % من إجمالي أهم السلع. وحيوانات حية بلغت قيمة الواردات ( 206مليون دولار ) بنسبة 23.1 % من إجمالي أهم السلع وقطن بقيمة واردات ( 199 مليون دولار ) بنسبة 22.3 % من إجمالي أهم السلع.