الخميس 23 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

اتصال بايدن بالرئيس السيسي اعتراف بدور مصر المحوري بالمنطقة

السفير علي الحفني
السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية السابق

قال السفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية السابق، إن اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرئيس السيسي أمس الأربعاء بعد الاتفاق على هدنة إنسانية في غزة يعد اعتراف بدور مصر المحوري في المنطقة للحفاظ على السلم والأمن، وأيضًا دورها في مراعاة مصالح الجميع ، وأنها على دراية بحقائق الأمور في المنطقة بشكل أكبر من أي طرف آخر.

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الجهود المصرية 

وأضاف الحفني، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن تقديراتنا وحساباتنا محل تقدير واحترام زعماء العالم، لافتًا إلى أنه منذ بدء الأزمة تلقى الرئيس السيسي اتصالات مكثفة من قبل رؤساء العالم وكافة الدول تُشيد بكافة الجهود التي تبذلها مصر بشأن القضية الفلسطينية.

وقف إطلاق النار في غزة 

وأوضح نائب وزير الخارجية السابق، أن الهدنة الانسانية بغزة تأتي نتاج جهود الدولة المصرية التي تقوم بها لوقف إطلاق النار شامل ودائم في القطاع لتخفيف من وطأة التوتر الذي اندلع منذ 7 أكتوبر ومن المحاولات الدولية لفرض واقع جديد في المنطقة لا يتماشى مع اعتبارات الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى إلتقاط أنفاسه، فضلًا عن أن الولايات المتحدة الامريكية تعي تمامًا الدور المصري في المنطقة وأنه لا يضاهي ولا يتشابه مع أي دور ولدينا رؤية واضحة وإصرار للوصول إلى النتائج المرجوة.

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