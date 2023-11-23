إصابة لاكاي وفتحي تضع بيراميدز في ورطة قبل مواجهة مازيمبى

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز من الغيابات قبل مواجهة مازيمبى الكونغولى فى دورالمجموعات بدورى أبطال أفريقيا، المقرر لها فى السادسة مساء غد الجمعة باستاد الدفاع الجوى.

ويواصل فخري لاكاي التأهيل من الإصابة التى تعرض لها بمزق فى العضلة الخلفية، وأدت لغيابه عن صفوف فريقه منذ مواجهة سيراميكا فى الدورى.

وكشف الدكتور مصطفى المنيرى طبيب بيراميدز عن غياب مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق عن المباريات بسبب إصابة قوية تعرض لها خلال تواجده مع المنتخب الوطني، وأكد المنيري أن اللاعب يعاني من تمزق في العضلة الأمامية ، وأوضح الطبيب أن اللاعب يخضع حاليا لبرنامج تأهيلي مكثف لتجهيزه للمرحلة المقبلة خاصة وأن الفريق مرتبط بمباريات هامة متتالية في دوري أبطال افريقيا والدوري الممتاز.

في سياق آخر، انتهت إدارة النادي من كافة الترتيبات الخاصة برحلتي الفريق إلى موريتانيا وجنوب أفريقيا استعدادا لخوض مباراتي نواذيبو وصن داونز في إطار الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشكل رسمي يوم 2 ديسمبر المقبل موعدا لمباراة نواذيبو وبيراميدز في نواكشوط، بينما حدد يوم 9 ديسمبر موعدا لمباراة صن داونز وبيراميدز في بريتوريا.