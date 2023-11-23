زكي عباس: القمة المصرية الأردنية تأكيد على تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار بغزة

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن القمة المصرية الأردنية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، لدعم القضية الفلسطينية تهدف استمرار التعاون وتكثيف الجهود بين البلدين لوقف إطلاق النار نهائيا ووضع حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأوضح عباس، في تصريحات صحفية له، أن الزعيمين توافقا على ضرورة إطلاق عملية سياسية متكاملة بهدف الوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين، وحصول الجانب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

وأكد عضو مجلس النواب، على أن مصر والأردن ترفضان نهائيا تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أرضهم، ودعم القضية الفلسطينية ثابت وراسخ لدى الدولتين.

وأشار النائب زكي عباس، إلى ضرورة استمرار دخول وتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، علاوة على استقبال الجرحى الفلسطينيين والأطفال الخدج لتلقي العلاج والرعاية اللازمة في المستشفيات المصرية، حفاظا على أرواحهم.

يذكر أن استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بمطار القاهرة الدولي الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الزعيمين عقدا جلسة مباحثات رحب خلالها الرئيس بأخيه العاهل الأردني، مؤكدًا الحرص على التنسيق المستمر بين البلدين لتوحيد المواقف فى ضوء الظروف الدقيقة التى تشهدها المنطقة.