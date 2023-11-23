عودة الدراجات.. أماكن محطات كايرو بايك في وسط البلد

كايرو بايك، مشروع يهدف لنشر ثقافة ركوب الدراجات والحفاظ على نظافة البيئة فضلًا عن حث الشباب على ممارسة الرياضة، نفذته محافظة القاهرة في 2022، ولكن فشل المشروع بعد إزالة الدراجات من المحطات المخصصة لها.

وعادت محافظة القاهرة من جديد، لإعادة تشغيل المشروع وتغطية منطقة وسط القاهرة بالمحطات الخاصة للعجلات، وذلك مقابل مبلغ 5 جنيهات للساعة الواحدة، و2 جنيه رسوم للرحلة كاملة.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أماكن محطات دراجات "كايرو بايك" بمنطقة وسط البلد.

أماكن محطات عجلات "كايرو بايك" بمنطقة وسط البلد

محطات عجلات "كايرو بايك"

محطات "كايرو بايك" في الأزبكية

مدخل شارع الجمهورية.

عمارة رمسيس.

تقاطع شارع الجمهورية مع نجيب الريحاني.

ممر زكريا أحمد من شارع 26 يوليو.

أمام مستشفى الهلال في رمسيس.

أمام نقابة التجاريين في رمسيس.

محطات "كايرو بايك" في غرب القاهرة

مدخل نادي ضباط الشرطة، محطة مترو الأوبرا.

شارع قصر النيل في میدان التحرير.

أمام مسرح السلام في شارع القصر العيني.

بجوار النقابة العامة للأطباء في شارع قصر النيل.

في میدان عبد المنعم رياض.

مدخل جراج التحرير.

شارع محمود بسيوني من ميدان طلعت حرب.

أمام نقابة المحامين في رمسيس.

محطات "كايرو بايك" في عابدین

مخرج عبد الخالق ثروت المتجه لنفق الأزهر وميدان الأوبرا.

في ممر الشواربي من شارع قصر النيل.

أمام شرطة المرافق في میدان الجمهورية.

أمام مسجد الطباخ وشرطة المرافق، في میدان محمد فريد.

تقاطع شارع الفلكي مع الشيخ ريحان.

في ممر القاضي الفاضل.

أول شارع الفلكي من شارع التحرير.

محطات "كايرو بايك" في السيدة زينب

بجوار ضريح سعد زغلول.

خلف دار العلوم تقاطع محمد عز العرب مع الشيخ علي يوسف.