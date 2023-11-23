 نجلاء بدر تعلن وفاة خالتها

أعلنت الفنانة نجلاء بدر، وفاة خالتها الدكتورة عايدة سعد، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

كتبت "نجلاء"، عبر صفحتها قائلة: "لله ما أعطى ولله ما أخذ، انا لله وإنا إليه راجعون إنتقلت الى رحمة الله تعالى خالتي وأمي الغالية الدكتورة عايدة سعد اليوم، سوف يقتصر العزاء على الصلاة في جامع فاطمة الشربتلي التجمع الخامس بعد صلاة العصر والدفن فى مقابر العائلة خلف كليه البنات مصر الجديدة، نسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

آخر أعمال الفنانة نجلاء بدر

ويشار إلى أن آخر أعمال نجلاء بدر، مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

تدور أحداث المسلسل حول رضوى، المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب. تتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.