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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

وش في وش.. تعرف على إيرادات الفيلم بشباك التذاكر أمس

فيلم وش في وش
فيلم وش في وش

وصلت إيرادات فيلم وش في وش للفنان محمد ممدوح، في شباك التذاكر أمس، الأربعاء، 89.493 جنيه، ليصبح في المركز الثالث ضمن قائمة الأفلام المعروضة حاليًا بالسينمات.

 

تفاصيل فيلم وش في وش

ويشار إلى أن فيلم وش في وش، تدور أحداثه في إطار كوميدي داخل شقة زوجان يجتمع فيها بالصدفة أفراد عائلتي الزوج والزوجة، وتحدث بينهم العديد من المشكلات بسبب الاختلافات الثقافية والاجتماعية بينهم.

 

فيلم "وش فى وش" بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، بيومى فؤاد، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، سلوى محمد علي، وإخراج وليد الحلفاوي.

 

آخر أعمال الفنان محمد ممدوح

يذكر أن الفنان محمد ممدوح يشارك أيضا فى فيلم "شقو" الذى يشارك فى بطولته مع عمرو يوسف، أمينة خليل، دينا الشربينى، عباس أبو الحسن، محمد جمعة، وجميل برسوم، حازم عبد الصمد وعدد آخر من الفنانين، تأليف وسام صبرى وإخراج كريم السبكى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي أكشن مشوق.

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