«فلسطين حرة».. نجوم الفن يدعمون غزة بأجور أعمالهم الفنية

محمد رضوان يعلن التبرع بإيرادات أول أسبوع من فيلم «بلوموندو».. والهضبة وحماقى والفشنى يعلنون تبرعهم بأجور حفلاتهم

يستمر النجوم المصريون فى حملات التبرع من خلال الهلال الأحمر لأهالى غزة، وذلك مع استمرار الأوضاع المؤلمة التى يعيشها الفلسطينيون وخاصة أهل غزة، ومنع العدو عنهم أبسط مقومات الحياة مثل المياه والكهرباء والغذاء، خاصة بعد التدمير الشامل لقطاع غزة، ونزوح الأهالى فى المخيمات، حيث قرر عدد من الفنانين تقديم الحفلات والتبرع بأجورهم وإيرادات الحفل لصالح الشعب الفلسطينى، وكذلك التبرع بجزء من إيرادات بعض أفلامهم، وهذا الأمر ليس بجديد على الفنانين المصريين فهم دائما داعمون للقضية الفلسطينية منذ الاحتلال الصهيونى، وكذلك انتفاضة الحجارة عام 1988، التى عبر فيها المطربون بالغناء، وإحياء الحفلات الخيرية التى يذهب ريعها لصالح المصابين والضحايا.

أعلن الفنان محمد رضوان عن تبرع فريق عمل فيلم «بلوموندو»، المعروض حاليًا بدور العرض السينمائية، بإيرادات أول أسبوع لصالح أهالى قطاع غزة.

فيلم «بلوموندو»

ونشر «رضوان» بوستر الفيلم، وعلق: «فيلم بلوموندو بجميع دور العرض فى مصر والوطن العربى.. تبرعنا بإيرادات أول أسبوع من الفيلم لصالح أشقائنا فى غزة.. فلسطين حرة عربية».

بينما أعلن بعض المطربين عن تبرعهم بأجزاء من إيرادات حفلاتهم الغنائية الأخيرة لصالح سكان قطاع غزة، وكان فى مقدمتهم الفنان عمرو دياب حيث أعلن عن تبرعه بجزء من إيراد حفله فى إمارة أبو ظبى الذى أقيم فى 18 نوفمبر، وهو أول حفل غنائى له منذ بداية الحرب، وأعلن عن ذلك قائلا: فى إطار حملة تراحم من أجل غزة، سيتم التبرع بجزء من العائدات لجمعية الهلال الأحمر لدعم مهمتها فى تقديم المساعدات لأطفال غزة وأسرهم، وهو ليس التبرع الأول، حيث أعلن عمرو عن تبرعه بخمسة ملايين جنيه فى 20 من شهر أكتوبر الماضى، لصالح مؤسسة الهلال الأحمر المصرية، تضامناً مع الشعب الفلسطينى.

عمرو دياب

أيضاً كشف الفنان وائل الفشنى، عن تبرعه بأرباح حفله المقبل، المقرر أن يقام يوم 2 ديسمبر فى ساقية الصاوى، لأهالى غزة، وتابع الفشنى: كل من يستطيع أن يدعم أهالى غزة من خلال عمله فليفعل، وقال «الفن رسالة، ورسالتنا حالياً هى دعم ومساندة كل الفلسطينيين فى المأساة التى يتعرضون لها يومياً، نحن ليس باستطاعتنا بوصفنا فنانين سوى الغناء وتخصيص جزء من إيرادات حفلاتنا لصالح المصابين، والإكثار من الحفلات الخاصة لزيادة المردود المالى المخصص إليهم».

وقررت أن أدفع أجر الفرقة لكى تكون كل إيرادات الحفل موجهة لأهلنا فى غزة. وكانت طرحت الصفحة الرسمية لمسرح ساقية الصاوى، أسعار تذاكر حفل وائل الفشنى المقرر إقامته يوم 2 ديسمبر بحضور الجمهور، والتى جاءت على ثلاث فئات كالتالى: 150 جنيها، 200 جنيه، 300 جنيه.

وأعلن المطرب الكبير محمد ثروت عن التبرع بكل أرباح حفلاته لأطفال غزة، وستقوم بإرسال قوافل طبية من مؤسسة ثروت للرعاية الاجتماعية للكشف على أطفال غـزة وعلاجهم، وسيقام قريبا أكبر حفل وطنى خيرى، وكل أرباحه لصالح أهل غزة.

كما أعلنت المطربة مى فاروق التبرع بأجر آخر حفلاتها بالكامل لفلسطين، وأوضحت أنها ستقيم حفلا كبيرا كل أرباحه لصالح إخوتنا فى فلسطين، ودعت كل الفنانين للمشاركة فيه.

تامر عاشور

وأعلن الفنان تامر عاشور أنه سيتبرع بجزء من إيراد حفله المقبل نهاية الشهر الحالى فى نادى «زد»، لصالح مصابى قطاع غزة، وقال: «لطالما كان للفن دور مهم فى كل الأحداث، لذلك تضامناً مع إخوتنا، ورغبة منا فى المساعدة بما نستطيع، وبالاتفاق مع الفنان تامر عاشور، تقرر التبرع بجزء من ثمن التذاكر فى كل حفلاتنا المقبلة ابتداءً بحفل تامر عاشور إلى مؤسسة الهلال الأحمر المصرى، وتخصيص مكان للتبرع المالى للهلال الأحمر داخل الحفل لمن يرغب من الجمهور».

وكان الفنان محمد حماقى من أوائل الفنانين الذين أعلنوا عن تبرعهم بجزء من إيرادات حفلاتهم لصالح غزة، حين أطلق نهاية الشهر الماضى بياناً شدد فيه على أن «الفن العربى كان له دور سياسى وإنسانى دائماً»، مضيفاً: «كنت أفتخر بموقف أم كلثوم فى الحروب حينما كانت تحيى حفلات من أجل أن تذهب أرباحها لدعم الجيش المصرى، وبما أن السلاح الذى أمتلكه هو الغناء، فقد قررت استخدامه من اليوم وحتى انتهاء أزمة أهلنا فى فلسطين، كل أرباح حفلاتى ستذهب فى صورة تبرعات للهلال الأحمر لدعم أشقائنا ضد العدوان الإسرائيلى».

وسيُخصّص جزءٌ من إيرادات حفلات محمد حماقى المقبلة فى الولايات المتحدة الأميركية وكندا لصالح قطاع غزة حين يُحدّد موعدها النهائى، بعد أن أجّلت منذ أيام إلى شهر ديسمبر المقبل.

وأعلنت مؤسسات فنية مصرية عدة بالآونة الأخيرة، دعمها الكبير لسكان غزة الذين يتعرضون لغارات عنيفة أودت بحياة الآلاف، وشدّدت على رفض التطبيع فنياً مع إسرائيل.