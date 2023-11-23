محافظ أسيوط يستقبل طلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية خلال زيارتهم الميدانية

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وفد طلاب قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية خلال زيارتهم الميدانية للمحافظة لدراسة المخطط الاستراتيجي للامتداد العمراني والارتقاء بالبنية العمرانية، والعمل على وضع تصور تصميم للمخطط العام والدراسات العمرانية المرتبطة به خلال مشروع التخرج لمرحلة بكالوريوس العام الجامعي 2023/2024، وذلك ضمن دراسة تطوير وتنمية قطاع إقليم وسط وجنوب الصعيد، وفي إطار خطة القسم العلمي والتي تهدف لتخريج دفعة تتوافق مع علم ومعرفة بالمشروعات القومية بمحافظات الجمهورية.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط، واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، والمحاسب عدلي ابوعقيل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد هشام سعودي نقيب مهندسي الاسكندرية وأستاذ بقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة بجامعة الاسكندرية، والدكتور خالد صلاح والدكتور أحمد الزيات، والدكتور محسن دمرداش مدرسين العمارة بكلية الفنون الجميلة بجامعة الاسكندرية، والدكتورة شروق اليماني والمهندسة دنيا محمد نبيل مدرس مساعد بقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة بجامعة الاسكندرية، والمهندس خالد بكر رئيس المركز الإقليمي للتخطيط العمراني بأسيوط، والمهندسة ايمان علي محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندس ناجح ابراهيم مدير الجهاز التنفيذي لهيئة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ، والمهندسة وفاء أحمد سيد مدير تنفيذ الأعمال بفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، ورأفت كامل مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة ، وعثمان الحسيني مدير الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحي بالمحافظة، وعدد من مسئولي الجهاز التنفيذي للمحافظة.

ورحب محافظ أسيوط ـ خلال اللقاء ـ بوفد جامعة الإسكندرية على أرض عاصمة الصعيد متمنياً أن تكون زيارة موفقة وممتعمة من الوجوه كافة سواء دراسياً أو ثقافياً أو على المستوى الشخصي لافتاً إلى تقديمه لكافة أوجه الدعم وتذليل العقبات أمام مثل هذه الزيارات التي تساهم في خريج متوافق مع سوق العمل وقادر على قيادة مستقبل البلاد واستكمال خطط التنمية التي تعمل على تنفيذها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مستعرضاً ما تمتلكه المحافظة من امكانات في مختلف القطاعات فضلاً عن المشروعات التنموية الجاري تنفيذها أو والتي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية في القطاعات المختلفة (مياه الشرب والصرف الصحي ، الرصف ، الأبنية التعليمية والمدارس ، البيئة ) وغيرها سواء ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة أو برامج التنمية المحلية بالصعيد أو مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أو المشروع القومي لتطوير الريف المصري لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة بأسيوط خلال الـ 9 سنوات الماضية توازي ما تم تنفيذه خلال عقود مشيراً إلى التعاون والتنسيق بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم خدمات أفضل للمواطنين فضلاً عن حرص المحافظة على دراسة الآراء والأفكار والأبحاث ومشروعات تخرج الطلاب في تطوير المخطط الاستراتيجي المستقبلي للمحافظة والعمل على الاستفادة منها خاصة وأن الزيادة السكانية غير المبررة تلتهم جهود التنمية التي تعمل على تحقيقها.

وأشاد الدكتور محمد سعودي بقسم العمارة بحفاوة الإستقبال للطلاب وأعضاء هيئة التدريس منذ الوصول إلى أرض المحافظة وهو ليس بغريب على أهل الصعيد مقدماً الشكر والتقدير للواء عصام سعد محافظ أسيوط وحرصه على تقديم الدعم الكامل وتذليل كافة العقبات خلال الزيارة وهو ما يعكس مدى التناغم والتعاون بين مسئولي الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وأوضح الدكتور أحمد الزيات، أنه تم اختيار مدن عواصم محافظات (أسيوط ، سوهاج ، قنا) لعمل دراسة المخطط الاستراتيجي لتنمية وتطوير المدينة ودراسة الامتداد العمراني والارتقاء بالبنية العمرانية لمدن تلك المحافظات لافتاً إلى حرص الكلية على تنفيذ مثل هذه الزيارات الميدانية منذ 9 سنوات لصقل مهارات طلاب القسم حيث سيقوم الطلاب باعداد 15 مشروع تصميم حضري للمناطق ذات القيمة بالمدينة و85 مشروع معمارى لكل طالب آخر العام الدراسي ليكون بمثابة مشروع التخرج للعام الجامعى لعام ٢٠٢٣.

وشهد اللقاء، عرضاً لطلاب قسم العمارة بعنوان "دراسة المخطط الاستراتيجي لمحافظة أسيوط" ضمن مشروع تطوير إقليم وسط الصعيد كما تم تقديم الرؤى والأفكار الخاصة بتطوير عدد من المناطق والقطاعات مع مراعاة البعد التاريخي والموارد المتاحة.

يذكر أن برنامج الزيارة لوفد الجامعة يتضمن زيارة معالم مدينة أسيوط كـ(قصر ألكسان باشا ، قناطر أسيوط الجديدة)، وجولة حرة بأحياء وشوارع مدينة أسيوط والاستماع لعروض فنية واستعراضية بقصر ثقافة أسيوط فضلاً عن زيارة معالم أثرية كـ (مقابر مير الأثرية والدير المحرق وقنطرة ومسجد المجذوب ووكالة شلبي) بالإضافة إلى زيارة مدينة ناصر الجديدة (الهضبة) ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.