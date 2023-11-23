جدول مباريات اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023، العديد من المباريات الهامة، وذلك بعد إنتهاء فترة التوقف الدولي، حيث تقام مواجهات بالدوري العراقي والإماراتي.

ونعرض في السطور التالية أبرز مواجهات اليوم المنتظرة، والتي يأتي علي رأسها مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نصف نهائي دوري مرتبط كرة السلة.

مواعيد مباريات دوري المرتبط لكرة السلة اليوم

الأهلي ضد الاتحاد، تقام المباراة اليوم الخميس في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت 2".

سموحة ضد سبورتنج، تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت السعودية.

مواعيد مباريات دوري أدنوك الإماراتي اليوم

البطائح ضد الشارقة، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر فضائية أبو ظبي الرياضية.

مواعيد مباريات الدوري العراقي اليوم

القوة الجوية ضد الشرطة، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت السعودية.

مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا للسيدات

هاكن السويدي × ريال مدريد - 8.45م بتوقيت مكة المكرمة - بي إن سبورتس

باريس سان جيرمان × بايرن ميونخ - 8.45م بتوقيت مكة المكرمة - بي إن سبورتس

تشيلسي × باريس إف سي - 11.00م بتوقيت مكة المكرمة - بي إن سبورتس

روما × أياكس - 11.00م بتوقيت مكة المكرمة - بي إن سبورتس