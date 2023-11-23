خبير مصرفي يكشف تفاصيل رسوم انستاباي الجديدة (فيديو)

قال الدكتور فهد جاهين، الخبير المصرفي، إن خدمات تطبيق انستاباي منذ إطلاقه فبراير ٢٠٢٢، استفاد منها أكثر ٦ مليون مستخدم من العملاء ونستطيع القول أن الفترة الماضية كانت فترة تجربة.

انستاباي مشروع استراتيجي أطلقه البنك المركزي

وعلق جاهين في مداخلة هاتفية ببرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على فضائية etc، مساء اليوم الأربعاء، على إتاحة خدمة السحب النقدي من انستاباي عبر ماكينات الصراف الآلي ATM، قائلا: " انستاباي مشروع استراتيجي أطلقه البنك المركزي في سياق مشروع أكبر وهو الشمول المالي، مقدم للعملاء مجانا لسهولة انتشاره وتعريف الناس به وتحفيزهم على استخدامه.

وأشار أن الرسوم الخاصة بتطبيق انستاباي لم يصدر بشأنها منشورا رسميا ولكن التوقعات تشير إلى أنها لن تتجاوز ١٠ جنيه على الخدمات من خلال التطبيق.