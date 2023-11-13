مفاجأة سعيدة للمصريين في الخارج.. تحويل الأموال عبر إنستاباي

قال الإعلامي أسامة كمال، إن هناك اتفاقيات تُجرى خلال الوقت الحالي بهدف الاتفاق بين البنك المركزي المصري و بعض الدول العربية على تحويل الأموال من خلال تطبيق انستاباي بكل سهولة عبر البلدان وبعضها البعض.

وأضاف "كمال"، خلال برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"،مساء اليوم الإثنين: "بدأ البنك المركزي المصري بعقد اتفاقيات مبدئية مع البنوك المركزية مع الإمارات والأردن وكذلك في محادثات متقدمة مع المملكة العربية السعودية لتوصل للاتفاق مع البنك المركزي الخاص بالمملكة، فيما يتعلق بالاتفاق الجديد، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تكون المنصة الخاصة بانستاباي جاهزة للتحويلات في النصف الأول من العام المقبل.

تطبيق انستاباي حقق نجاحا كبيرًا في مصر خلال الفترة الماضية

وتابع أسامة كمال أن تطبيق انستاباي حقق نجاحا كبيرًا في مصر خلال الفترة الماضية، وتمكن من جلب أكثر من 4 مليون مستخدم، وشهد زيادة في المستخدمين منذ مارس الماضي بأكثر من 2 مليون مستخدم، لافتا إلى أنه تم إجراء تحويلات من خلاله بقيمة 300 مليار جنيه، منهم 250 مليار في الـ 6 أشهر الأخيرة فقط.

وأردف: مميزات انستاباي أنه جعل الرسوم صفر حتى نهاية العام الحالي فضلا عن أنه تطبيق سهل وسلس بالنسبة للمصريين، وهو ما جعله ينتشر بين المصريين بدون أي حملات إعلانية.