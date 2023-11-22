مفيدة للدايت.. طريقة تحضير سلطة الجزر المشوي بزيت الزيتون

الجزر من الخضروات الصحية والذي يعمل على تقوية النظر وترطيب الجسم؛ لإحتوائه على نسبة عاليه من الماء، بالإضافة لدورة الفعال في الشعور بالشبع، مما يتناوله الكثير أثناء اتباع نظام غذائي لخسارة الوزن، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل سلطة الجزر المشوي بزيت الزيتون الصحي.

سلطة الجزر المشوي

طريقة تحضير سلطة الجزر المشوي

المقادير

- جزر : 2 حبة (مغسول ومقشر)

- بقدونس : 3 ملاعق كبيرة (طازج ومفروم)

- كزبرة خضراء : 2 ملعقة كبيرة (مفرومة)

- ملح : رشّة

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة (حامض)

- الثوم : فص (مهروس)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- الكمون : رشة

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

غلّفي حبات الجزر بورق الزبدة، ثم ضعيها في ورق القصدير واخبزيها في الفرن لحوالي 15 دقيقة.

في وعاء صغير، اخلطي الزيت، والملح، والكمون، وعصير الليمون، والثوم، والبقدونس، والكزبرة جيداً حتى تتجانس المكونات.

أخرجي الجزر من الفرن وقطّعيه إلى شرائح دائرية وضعيه في طبق التقديم.

تبّلي شرائح الجزر المشوية بالتتبيلة المحضّرة وقلبي قليلاً.

اتركي السلطة جانباً حوالي 30 دقيقة قبل التقديم، ثم قدميها.

فوائد تناول الجزر

تعزيز الترطيب

الحفاظ على رطوبة الجسم أمر مهم خلال أشهر الصيف، وعندما تكون درجات الحرارة مرتفعة ويزداد خطر الإصابة بالجفاف، يعتبر الجزر مصدرًا ممتازًا للمياه، حيث يحتوى على ما يقرب من 88% ماء من حيث الوزن، ويمكن أن يساعد تناول الجزر فى الحفاظ على رطوبتك، وهو أمر ضرورى للحفاظ على صحة الجلد والهضم ودرجة حرارة الجسم.

يساعد على الهضم

يعتبر الجزر مصدرًا ممتازًا للألياف الضرورية للحفاظ على صحة الهضم، وتساعد الألياف في الحفاظ على عمل الجهاز الهضمي بشكل صحيح، ما يمنع الإمساك ومشاكل الجهاز الهضمى الأخرى، ويمكن أن يساعد تناول الجزر أيضًا فى تعزيز نمو بكتيريا الأمعاء الصحية، والتى يمكن أن تساعد فى تحسين صحة الجهاز الهضمى بشكل عام.

دعم صحة القلب

أمراض القلب هى أحد الأسباب الرئيسية للوفاة فى جميع أنحاء العالم، والحفاظ على صحة القلب أمر ضرورى للصحة العامة والعافية، الجزر غني بالبوتاسيوم، وهو معدن يلعب دورًا مهمًا فى صحة القلب، ويساعد البوتاسيوم في تنظيم ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، ويعتبر الجزر أيضًا مصدرًا جيدًا للألياف، والتي ثبت أنها تساعد فى خفض مستويات الكوليسترول فى الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

تعزيز فقدان الوزن

يعد الحفاظ على وزن صحي أمرًا مهمًا للصحة العامة والعافية، ويمكن أن يساعد تناول الجزر في دعم فقدان الوزن، فالجزر منخفض في السعرات الحرارية وغني بالألياف، ما يجعله غذاءً ممتازًا لتعزيز الشبع وتقليل الجوع، ويمكن أن يساعد تناول الجزر كوجبة خفيفة أو كجزء من الوجبة في تقليل إجمالي السعرات الحرارية ودعم فقدان الوزن.