ريم مصطفى تشارك فى موسم الرياض بـ "قصة حياة أمى"

تشارك الفنانة ريم مصطفى فى موسم الرياض بمسرحية"قصة حياة أمى" بمشاركة عمرو يوسف ومصطفى خاطر ومحمد شاهين ونسرين أمين وإيمان السيد وأسماء جلال ودنيا سامي ومصطفى هريدى ومحمد توب ومن إخراج محسن رزق، ومن المقرر أن يبدأ العرض مساء الجمعة المقبل.

يذكر أنها المره الثانية التى تشارك فيها ريم بموسم الرياض بعد مسرحية "فى نص الليل" التى شاركت فيها العام الماضى من بطولة غادة عادل وحسن الرداد وريم مصطفى، ومحمد عبد الرحمن وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود، وإخراج عمرو عرفة، وهو عمل مسرحى جديد مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، وهو مشروع جديد يعرض للمرة الأولى فى موسم الرياض، ويعتمد على اعادة تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر فيها مزيج من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الاذاعية والتلفزيونية.