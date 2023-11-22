الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وظائف قيادية بالضرائب.. طريقة وشروط التقديم

وظائف
وظائف

أعلنت وزارة المالية عن فتح باب التقديم للوظائف القيادية بمصلحة الضرائب، وذلك في عدد محدود من الوظائف، وتشمل:

  • نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالمستوى الوظيفي الممتاز (وظيفتان)
  • رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالمستوى الوظيفي الممتاز

طريقة التقديم

يتم تقديم الطلبات والمستندات باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بوزارة المالية، الكائن مقرها بـ أبراج وزارة المالية بمدينة نصر، امتداد رمسيس بالقاهرة، برج رقم 4 الدور الأول غرفة رقم 106، وذلك لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 20 نوفمبر الجاري حتى 19 ديسمبر المقبل، وذلك خلال ساعات العمل من الساعة 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا.

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شروط التقديم

يشترط للتقديم للوظائف القيادية بمصلحة الضرائب ما يلي:

  • أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل علمي يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.
  • قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الوظيفي الأدنى مباشرة، وذلك بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، أما بالنسبة لغيرهم فيتعين قضاء مدة كلية مقدارها 19 عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.
  • اجتياز التدريب اللازم في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية.
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المستندات المطلوبة

تشمل المستندات المطلوبة للتقديم للوظائف القيادية بمصلحة الضرائب ما يلي:

  • مقترحًا وافيًا لتطوير الوظيفة المتقدم إليها (عدد 7 نسخ ورقية)، على أن يتم إرفاق نسخة من المقترح التطويري على اسطوانة واحدة مدمجة CD.
  • بيان حالة وظيفة معتمد ومختوم من جهة العمل وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها، بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة.
  • بالنسبة لغير الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، شهادات خبرة تضمن الشروط المذكورة معتمدة ومختومة.
  • المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة وانجازاته السابقة.

لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة موقع وزارة المالية أو الاتصال على الرقم 0222401110.

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