ضبط كميات كبيرة من السلع التموينية مجهولة المصدر بجنوب سيناء

بناءً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة، قامت مديرية التموين بجنوب سيناء، بالتنسيق مع مباحث التموين، بحملة تموينية مشتركة، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع التموينية مجهولة المصدر.

وأوضح وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إبراهيم الحارون، أن الحملة أسفرت عن ضبط 5.8 طن سكر، منها 2.8 طن سكر مجهول المصدر، و3 طن سكر امتناع عن البيع، كما تم ضبط 10.2 طن بنزين 92، و1178 قاروصة سجائر، بإجمالي 11780 علبة.

وأضاف الحارون أن الحملة أسفرت أيضًا عن تحرير عدد 140 محضرًا تموينيًا، ما بين محاضر إثبات حالة لبعض المخابز لإنتاجها خبز غير مطابق للقوانين والقرارات التموينية، وكذا عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بزيادة عن السعر الرسمي، أو عدم حمل شهادات صحية.

وأكد أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والعرض على النيابة العامة.

تأتي هذه الحملة في إطار جهود الحكومة المصرية لضبط الأسواق والمحال العامة، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر، وحماية حقوق المواطنين

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