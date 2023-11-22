"نازلين الانتخابات" ندوة بإعلام جامعة عين شمس

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الإعلام في جامعة عين شمس بالتعاون مع حملة مجلة حواء في المدارس والجامعات ندوة توعوية تحت عنوان " نازلين الانتخابات".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة هبة شاهين القائم بعمل عميد كلية الإعلام.

ونظم الندوة ونسقها الدكتورة دينا فاروق أبوزيد القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومديرة المركز الإعلامي في جامعة عين شمس.

واستضافت الندوة اللواء محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والأركان، وسمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء ود. آمال إبراهيم خبير التنمية البشرية واستشاري العلاقات الأسرية.

عميد إعلام عين شمس تدعو الطلاب للمشاركة في الانتخابات

رحبت عميد كلية الإعلام في جامعة عين شمس بالضيوف ووجهت فى كلمتها الطلاب إلى ضرورة المشاركة فى العملية الانتخابية والاهتمام بالشأن العام وتعزيز الخلفية الثقافية والسياسية كما دعتهم للمشاركة فى انتخابات اتحاد الطلاب بالكلية مؤكدة للطلاب أن صوتهم أمانة ويجب أن يكونوا ايجابيين وفعالين خاصة طلاب كلية الإعلام.

ولفتت عميد كلية الإعلام في جامعة عين شمس إلى أن العاطفة ليست كافية فلابد من سلوك يترجم ذلك، ففى تلك اللحظة الحاسمة فإن التفاف الشعب حول الوطن وقيادته وقت الأزمة ولابد ان نستكمل المسيرة ونشارك بإيجابية واقتناع لاختيار رئيس يستكمل مسيرة النجاح والإنجازات.

ووجهت عميد كلية الإعلام في جامعة عين شمس الشكر لمجلة حواء لانطلاق حملتها فى الجامعات من كلية الإعلام جامعة عين شمس وأكدت على أهمية مشاركة الشباب فى الانتخابات للتعبير عن الحب والانتماء للوطن والحفاظ على المكتسبات والانجازات التى تحققت على أرض الواقع ولتقديم صورة حضارية عن مصر.

واستعرضت عميد كلية الإعلام في جامعة عين شمس ضرورة الحصول على البيانات الخاصة بالانتخابات من مصادر موثوقة منها الهيئة الوطنية للانتخابات والمؤسسات الإعلامية الوطنية والتليفزيون المصرى والصحف القومية والقنوات الفضائية المصرية وهناك معلومات هامة لابد من الإحاطة بها بدقة منها برنامج ومواعيد الانتخاب و الإجراءات المتبعة للانتخاب وكيفية معرفة اللجنة الانتخابية وأكدت على ضرورة الالتزام بالمسؤلية الإجتماعية فى هذه الفترة ولا ننقل أى معلومة أو خبر إلا بعد التأكد من صحته ومصداقيته وموضوعيته.



وأشار اللواء محمد الشهاوى فى كلمته للشباب إلى أهمية المشاركة فى تلك اللحظة الفارقة فاختيار المرشح يتوقف على من يستطيع استكمال الانجازات وتطويرها ويحافظ على الاستقرار الذى ننعم به الآن فى مصر. وأكد أن الصوت فى الانتخابات أمانة وواجب وطنى.



ودعت سمر الدسوقى الطلاب للنزول للانتخابات لنقل صورة مشرفة للعالم وأشارت لمفهوم الانتماء الوطني والذى يولد مع الفرد من خلال ارتباطه بوالديه وبالأرض التي ولد فيها، وينمو أكثر من خلال مؤسسات المجتمع المتمثلة في المدرسة والأسرة والإعلام وإمكانية بناء الذات وتحقيق أهدافنا فى مجتمع يتبنى أفكارنا واحلامنا ويحمينا لذلك لابد من التفاعل والوعى بضرورة المشاركة بإيجابية وحماس.

واستعرضت د. آمال ابراهيم أثناء حديثها خلال الندوة تعريف الشائعات وأثرها السلبي على الوطن والمواطن. وتطرقت إلى أنواعها ما بين الشائعة المتدفقة التي تتضمن بيانات وتعليقات متدفقة على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تداول أخبار كاذبة وغالباً ما تأتى بالتزامن مع أوقات بعينها ومنها الفترات التي تسبق الانتخابات الرئاسية بشكل خاص. وأكدت أن المرأة أكتسبت حقوقا لم تكن تتمتع بها من قبل لذلك لابد من أن تكون المرأة مؤثرة وايجابية بالمشاركة فى الانتخابات.

وعلى هامش الندوة، تم تكريم الضيوف وتقديم درع الكلية تقديراً لهم.