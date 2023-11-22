" الربيعة" يشكر الحكومة المصرية ويدشن أكبر قافلة إغاثة سعودية لغزة

دشن الدكتور عبد الله الربيعة المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يرافقه أسامه بن نقلى السفير السعودي بالقاهرة أكبر قافلة إغاثة سعودية إلى غزه وتضم 320 شحنه.

كان الدكتور الربيعة يرافقه السفير أسامه النقلي وفريق من مركز الملك سلمان وممثلون من جمعية الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني قد قاموا اليوم الأربعاء بمتابعة آلية دخول المساعدات الإنسانية المقدمة من السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

تضمنت الجولة التفقدية زيارة المستودعات والإشراف على مراحل تجهيز وتسيير القوافل الإغاثية السعودية، والوقوف على الإجراءات التنسيقية مع الجهات ذات العلاقة المسؤولة عن إدخال المساعدات إلى داخل القطاع .

كما زار الربيعة والوفد المرافق معبر رفح واطلع على الترتيبات وحجم القوافل الإغاثية وسير العمليات الإنسانية في المعبر، انطلاقاً من رغبة المملكة في الإسراع بدخول أكبر قدر من المواد الإغاثية لسد حاجة المتضررين .

وأوضح الدكتور الربيعة في تصريح صحفي أنه في إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده بقيام مركز الملك سلمان للإغاثة بإطلاق حملة شعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عبر منصة (ساهم)، جرى اليوم تفقد المساعدات الإغاثية السعودية التي اشتملت على المواد الغذائية والإيوائية والطبية وسيارات الإسعاف التي يتم نقلها عبر الجسرين الإغاثيين الجوي والبحري ، مبيناً أن إجمالي الطائرات الإغاثية التي سيّرها المركز حتى اليوم بلغت (15) طائرة ، فيما بلغت حمولة الباخرة الأولى 1050 طناً وتعد أولى طلائع الجسر البحري، وأشار إلى أن الباخرة الثانية ستبحر السبت والباخرة الثالثة الثلاثاء.

وقال أن القافلة التي تم تدشينها اليوم ستتحرك تباعاً إلى معبر رفح ومنه إلى قطاع غزة وذلك فى إطار قوافل الإغاثه السعودية التي دخلت إلى القطاع الأيام الماضيه وستتلوها قوافل أخرى خلال الفترة المقبلة. قدم الدكتور الربيعه الشكر إلى الحكومة المصريه على تقديمها جميع التسهيلات التي أسهمت في أداء المركز عمله الإنساني في استقبال وصول الجسور الجوية والبحرية المقدمة من المملكة العربية السعودية وتسييرها إلى قطاع غزة.