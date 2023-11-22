عاجل.. الرئيس السيسي يستقبل الملك عبدالله الثاني لدى وصوله مطار القاهرة الدولي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، لدى وصوله مطار القاهرة الدولي، لحضور القمة المصرية الأردنية، وذلك حسبما جاء في فيديو لإكسترا نيوز.

السيسي يستقبل ملك الأردن الملك عبدالله الثاني

السيسي يستقبل ملك الأردن الملك عبدالله الثاني

أكد المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل اليوم ملك الأردن عبد الله الثاني الذي يقوم بزيارة رسمية لـ القاهرة، لحضور القمة المصرية الأردنية.

وأذاعت "إكسترا نيوز"، فيديو جراف بعنوان "العلاقات المصرية الأردنية":

- العلاقات بين القاهرة وعمّان نموذج يحتذى به في العلاقات بين الدول

- توافق تام وتنسيق دائم بين قيادتي البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية

- القضية الفلسطينية إحدى أهم القضايا التي تجمع القاهرة وعمّان

- يرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات التجارية الثنائية والإقيمية

ــ ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 25% خلال عام 2021 مسجلًا أكثر من 915 مليون دولار

ــ تبلغ قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر نحو ملياري دولار

- يحتضن الأردن جالية مصرية كبيرة يقدر عددها بنحو 920 ألف نسمة