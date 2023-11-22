الشباب والرياضة تنفذ المستوى الأول من برنامج المعد النفسي الرياضي بشمال سيناء

استقبل ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء ظهر اليوم ، وفدا من المعد النفسي الرياضي من خلال التعاون بين الإدارة المركزية للطب الرياضي ممثلة في الإدارة العامة لعلم النفس الرياضي والإدارة المركزية للاداء الرياضي ممثلة في الإدارة العامة للموهبة الرياضية، بحضور مدير ادارة الرياضة.

ويأتي تنفيذ برنامج المعد النفسي الرياضي في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالاهتمام بالجانب النفسي للرياضيين والعمل على تخصيص دورات تدريبية خاصة بالجانب النفسي.

وأكد حسن عبد الوهاب ان البرنامج يتضمن العديد من الموضوعات الهامة الخاصة بالرياضيين ومنها (تطوير المهارات العقلية، اليقظة العقلية، تطبيقات تطوير الاداء، تطوير البروفيل النفسي، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرياضة، تطوير مهارات التواصل، تعديل إطار التفكير لدي اللاعب، تطبيقات مهارات الاحساس بالزمن).

وأضاف على تعزيز الجانب النفسي في المجال الرياضي، والعمل بجدية لتحقيق هدفنا في تحسين أداء اللاعبين وتعزيز رفاهيتهم العامة، معرباً عن ثقته بأن هذا التعاون سيكون له تأثير إيجابي على الرياضة المصرية بشكل عام وسيسهم في تطور وتقدم الرياضيين والفرق الوطنية.