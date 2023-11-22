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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جائزة محمد بن راشد .. الكويتي طلال الفهد يحصد جائزة شخصية العام الرياضية

طلال الفهد
طلال الفهد

حصد الكويتي طلال الفهد رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي ، لقب شخصية العام الرياضية لجائزة محمد بن راشد .
 

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كان مجلس أمناء «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضى» قد أعلن صباح اليوم الأربعاء، الأسماء النهائية للفائزين في الدورة الـ12 للجائزة.
ومن المقرر أن يتم تكريم أصحاب الألقاب خلال حفل يقام بدبي يناير المقبل.

وأعلن مجلس أمناء جائزة دبي للإبداع الرياضي والذي يأتي برئاسة مطر الطاير، عن فتح باب الترشح للدورة 12 بداية من شهر إبريل من عام 2022، واستمر تلقي الطلبات حتى انتهاء شهر أغسطس من العام الجاري 2023.

وتضم الجائزة تكريم نماذج رياضية مختلفة إضافة إلى مبادرات ومشروعات في هذا الصدد ، بعد أن بلغ عدد المترشحين للدورة الماضية والتي حملت رقم 11 ، 409 رياضيين، إضافة 29 ابتكارًا رياضيًا إضافة إلى 26 إنتاجًا علميًا رياضيًا، و54 مشروعًا ومبادرة وبرنامج رياضي شامل.

رعاة الجائزة ..

وتأتي الجائزة برعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لدبي وتأتي برئاسة الشيخ أحمد بن محمد، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، رئيس مجلس دبي للإعلام.

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