ضبط حاصلة علي بكالوريوس تربية تنتحل صفة طبيبة بسوهاج

أعلن الدكتورأحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، عن سقوط منتحلة صفة جديدة بإحدى مراكز محافظة سوهاج حاصلة على بكالوريوس تربية وطفولة وتنتحل صفة طبيبة جلدية وتجميل.

يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان والتي تهدف الي تكثيف متابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن بالمنشأت الخاصة، وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وتحت إشراف الدكتور احمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة و الدكتورأحمد عبد الكريم وكيل المديرية، ومتابعه دكتور محمد محسن عساف مدير إدارة العلاج الحر، وبالتعاون مع الرقابة التجارية بمديرية التموين وهيئه الدواء المصرية.



جاء ذلك خلال حملة شنتها مديرية الصحة في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء بفريق قاده الدكتور محمد سيد فقير وعضوية كلا من دكتور الهيثم الملثم ودكتور محمد بدر الدين ودكتور محمد بدار ودكتوره منى عبد الناصر ومحمد عبد الغني، وشمشون اسعد بالتعاون مع دكتور محمد بدري مفتش هيئة الدواء المصرية، وخالد فتحي مفتش الرقابة التجارية بمديرية التموين بسوهاج حيث تمكن الفريق من ضبط منتحلة الصفه وهي تمارس مهنة الطب بدون وجه حق او مؤهلات تؤهلها لتلك المهنه وكذلك تمارسها بمكان غير آدمي ولا يوجد به اشتراطات لمكافحة العدوى او السلامة مما يعد خطراً على صحة المواطنين وعلى الفور تم ضبطها وتبين انها تقوم ايضا بعمل جلسات ميزوثيرابي وكتابة روشتات ادوية للمرضى وتمارس الحجامة وبعض الجراحات البسيطة وتقوم بعمل بروتركولات تغذية علاجية للمرضى وعلى الفور تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وعمل محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق .