أبوالغيط يشارك مع 6 وزراء خارجية في جلسة مهمة مع الإعلام البريطاني

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط إنه شارك مع وزراء خارجية كل من: مصر و‎السعودية والأردن وفلسطين ‎وإندونيسيا ونيجيريا في جلسة مهمة مع الإعلام البريطاني قبل بدء محادثات اللجنة العربية الإسلامية مع الجانب البريطاني ثم لاحقا اليوم أيضا في ‎فرنسا.

وكتب أبو الغيط، في تغريده اليوم الأربعاء، على حسابه الرسمي علي موقع "إكس"،نسعى إلى توضيح الرؤية العربية بكافة عناصرها للرأي العام ومتخذي القرار كما كلفتنا بذلك ‎القمة العربية الإسلامية.

ورحب أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بنجاح الوساطة المصرية القطرية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل لعدد من المحتجزين والرهائن والأسرى لدى الطرفين.

وأعرب أبوالغيط عن تطلعه لأن تفضي الهدنة المعلنة عن وقف شامل لإطلاق النار في القطاع، وإنهاء للعدوان الإسرائيلي الوحشي على سكانه المدنيين، مؤكدا ضرورة العمل للبناء على هذه الهدنة التي تمثل فرصة لتحقيق وقف كامل للأعمال العدائية.

وقال ابو الغيط علي حسابه الرسمي علي موقع “اكس" “اتطلع الي ان يفضي الاتفاق الذي سهلته الوساطة القطرية المصرية الناجحة الي وقف كامل لاطلاق النار لابد ان يتوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي علي سكان القطاع فوراً".

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط تأكيده أن الكثيرين يعتبرون أن هذه الأزمة بدأت في 7 أكتوبر بهجمات حماس على إسرائيل في حين أن أصل المشكلة يتمثل في الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية منذ 1967، مشدداً على أن إسرائيل تُريد الاحتفاظ بالأرض في كل فلسطين، وكذلك الحصول على الأمن والسلام، وقد أثبتت الأحداث عبر السنين فساد هذا التصور.



