أندية سيتي كلوب تتحول لمركز لوجيستي لدعم المبادرات الوطنية لمساعدة غزة

استكمالاً لدورها المجتمعي والوطني قررت مجموعة أندية سيتي كلوب تحويل فروع النادي المنتشرة في أنحاء الجمهورية إلى مقرات لدعم أهل غزة وتلبية احتياجاتهم والتخفيف عن معاناتهم بفعل الحرب الوحشية التي يتعرضون لها، وذلك بتخصيص فروع النادي في المحافظات والمدن المختلفة لنقاط تجميع المساعدات وتعبئتها وتحميلها على الشاحنات تمهيداً لتوجهها إلى معبر رفح.

وكان مجلس إدارة مجموعة أندية سيتي كلوب برئاسة الدكتور مصطفى عزام قد وجّه بوضع إمكانات المجموعة كافة واعتبار جميع مقراتها مراكز لوجيستية لدعم أهل غزة، إيمانا واتساقا من دور مجموعة أندية سيتى كلوب فى دعم كل المبادرات الوطنية، مثل مبادرات حياة كريمة والتحالف الوطني الأهلي للتنمية وملتقيات التوظيف .

ومن المعلوم بالضرورة أن الدور الذى تلعبه أندية سيتى كلوب، شامل جامع، مجتمعيا وثقافيا ورياضيا، وإعداد جيل جديد من أبناء النادي ومحيطه الجغرافي يرتبط بمجتمعه ووطنه.