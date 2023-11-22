الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

عمرو وهبة يوجه رسالة شكر لصناع ومشاهدي "صوت وصورة"

بوابة الوفد الإلكترونية

نشر الفنان عمرو وهبة صورا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، رسالة شكر لأبطال مسلسل "صوت وصورة"، من كواليس العمل، وعلق قائلا: "الحمد لله، شكراً لكل حد كلمنى أو بعتلى رسالة أو كتب كومنت حلو وآسف إنى مش بعرف أرد على واحد واحد، هتوحشونى كلكو كرو وكاست ومشاهدين وربنا يكرم فى اللي جاى".

صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد،  باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

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