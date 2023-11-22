ضبط مدير مصنع بحوزته أسلحة نارية في سوهاج

كشفت تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج قيام (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام) بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص بمحل سكنه بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الورشة المشار إليها وأمكن ضبطه وبحوزته (2 بندقية خرطوش – 8 فرد محلى -4 طلقات خرطوش - أجزاء الأسلحة وأدوات التصنيع).

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة لتصنيعها.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة وتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة والإتجار بها، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

قررت النيابة العامة، حبس اثنين من العناصر الإجرامية بحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات في الأقصر وسوهاج 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا.

كان قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن (سوهاج، الأقصر) بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية تواصل جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

مديرية أمن سوهاج



ضبط (عامل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أخميم.. وبحوزته (كمية من المواد المخدرة "الحشيش، الهيروين، الشابو"- بندقية آلية و4 خزائن خاصة بها وعدد من الطلقات).



مديرية أمن الأقصر



ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة إسنا.. وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3 كيلو جرامات لمخدر البانجو- بندقية خرطوش وطلقتين).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.