طارق عبدالعزيز: الهدنة الإنسانية تتويج لجهد شاق ومثابرة من الرئيس السيسي

ثمن النائب الوفدي طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، من الجهود المصرية الحثيثه ، التي اسفرت عن هدنة إنسانية في غزة برعاية مصرية قطرية أمريكية، مؤكدا أن الدور المصري كبير وحيوي، والهدنه سيكون لها مردود إنساني ، وسيبنى عليها في المستقبل خطوات إيجابية.

وأضاف عبدالعزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أن الهدنة الانسانية في غزة تتويج ، لجهد شاق ومثابرة من الرئيس السيسي والدولة المصريه والاطراف الأخري لمدة تزيد علي شهر ونصف ، معتبراً الهدنه فرصه انسانيه للملمة الجراح وإدخال المساعدات الإنسانية والوقود وقيام المستشفيات بعملها في تضميد الجروح وعلاج المصابين.

وتقدم طارق عبد العزيز بالشكر الي الرئيس السيسي والأجهزة المعنية التي نجحت في إقرار هذة الهدنه ، ليستمر نهر العطاء والدعم المصري اللامحدود للأشقاء في فلسطين المحتله ، لنصرتهم والاعتراف بحقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعرب عن ترحيبه بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزه و تبادل للمحتجزين لدى الطرفين.

وأكد الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، على استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.