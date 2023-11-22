الشباب والرياضة بشمال سيناء تكرم مدربي مشواري وأندية السكان.

كرم ايهاب حسن عبدالوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بشمال سيناء مدربي مشواري وأندية السكان، ويأتي ذلك في ظل الاستراتيجية القومية التي تتبعها وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتأهيل شباب الجامعات والخريجين للالتحاق بسوق العمل والبدء في برامج ريادة الأعمال الحديثه مواكبة للتنمية المستدامة لرؤية مصر 2030,.

استقبل وكيل الشباب صباحا اليوم بديوان عام المديرية ، لمدربي البرنامج مقدماً التهنئة لما حققه من جهد متميز فى جميع جوانب ومجالات العمل بشكل عام، وفى تمكين الشباب بشكل خاص خلال الفترة الماضية, جاء ذلك بحضور اماني عبد العظيم مدير ادارة تمكين الشباب ،محمد ابو الليل منسق المحافظة, وقد حصل مركز شباب 6 أكتوبر بالعريش علي أفضل نادي سكان علي مستوي المحافظة .

قال “حسن عبدالوهاب “ان أندية السكان بالمحافظة منارة للشباب، و من خلال الفاعليات التي يتم تنفيذها داخل مراكز الشباب مثل الجلسات التفاعليه، وجلسات الأفلام والغناء والندوات التي تناقش موضوعات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والعنف ضد النوع الاجتماعي، وذلك في إطار دعم وتمكين الشباب واشراكهم في وضع الحلول للمشكلات المجتمعية من خلال دمج الفن بالقضايا المجتمعية وايصال رسالة هادفة للمجتمع.

وايضا برنامج مشواري يتضمن التدريب على المهارات الشخصية ومهارات التعامل مع الآخرين ومهارات الإبداع والابتكار ومهارات الوعي الوظيفي، مثل" التفكير الإيجابي، التواصل والتفكير الإبداعي، التقبل بمراكز الشباب والأساليب التحفيزية وكيفية التعلم والعمل الجماعي .