صدارة منتخب الأرجنتين تمنح البرازيل الهزيمة الأولى بتصفيات المونديال

الحق منتخب الأرجنتين بنظيره البرازيل الهزيمة بهدف نظيف، في اطار تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026

وأستقبل منتخب البرازيل الهزيمة الأولى بتصفيات المونديال على أرضه" ملعب استاد ماراكانا"، بالجولة السادسة من التصفيات بحسب ما أكدته الصحف العالمية بصفه عامة والبرازيلية بصفة خاصة.

وبتلك الهزيمة حقق منتخب البرازيل أسوء بداياته بتصفيات أمريكا الجنوبية تاريخيا، بعد هدف نيكولاس أوتاميندي في الدقيقة 63 الذى منح المنتخب الأرجنتيني نقاط المباراة.

فيديو.. هدف المباراة