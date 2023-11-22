بدء فعاليات البرنامج التدريبي المهني لتنمية مهارات الموجهين بأزهر الغربية

بدأت بمنطقة الغربية الأزهرية، اليوم الأربعاء، فعاليات البرنامج التدريبي المهني لتنمية مهارات موجهي المرحلتين الإعدادية والثانوية بمنطقة الغربية الأزهرية، وقد تناولت الجلسات التدريبية في اليوم الأول اختصاصات الموجه الفني وأدواره، وسجلات الموجه الفني، أنواع الزيارات، سجل التوجيه الفني، معايير أداء المعلم، وذلك لتقديم هذه الخدمة لتطوير المعلمين داخل المعاهد الأزهرية بمراحلها الثلاثة.

وتهدف البرامج التدريبية إلى الإعداد الجيد للعاملين بالمعاهد الأزهرية، والارتقاء بالمستوى العلمي والمهني والمهارى لهم، وقد تم التنفيذ بإشراف فضيلة الدكتور شريف سميح، مدير إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية، وبمتابعة فضيلة الشيخ عبد اللطيف طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، وفضيلة الدكتور محمد النشرتي، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة الغربية الأزهرية، اللذان أكدا على دور التدريب وأهميته في تنمية مهارات العاملين بالمنطقة.