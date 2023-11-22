محلل سياسي فلسطيني يشيد بجلسة البرلمان المصري لرفض مخطط التهجير (فيديو)

قال الدكتور جهاد الحرازين، المحلل السياسي الفلسطيني، إن جلسة البرلمان المصري اليوم عن مخطط تهجير الفلسطينين إمتداد للموقف المصري الواضح الذي وضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ الايام الاولى للعدوان الذي وضع فيه الخطوط الحمراء

تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال جلسة البرلمان

وأشاد “الحرازين” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على فضائية ON، مساء اليوم بتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال جلسة البرلمان حيث أنه كان واضحا تجاه عملية التهجير حماية للأمن القومي المصري من جهة ومن جهة أخرى حماية للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 1967

عدم تفريغ القضية الفلسطينية

وأضاف أن مصر منذ اللحظة الأولى للعدوان وضعت خطوطاً حمراء ونقاط يمكن الارتكاز عليها من قبل الجميع تمثل خارطة طريق تضمن عدم تفريغ القضية الفلسطينية وحل القضية على حساب الدول المجاورة و التأكيد على حل الدولتين.

وتابع:" تلك القواعد والخطوط الحمراء كانت لبنة بنيت عيها كافة التحركات العربية بعدها بما فيها قمة الرياض التي شهدت القمة العربية الإسلامية بحضور 57 دولة.

وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن هناك عدم وضوح للرؤية والسياسات إزاء التعامل مع قضية التهجير القسري لأهالي قطاع غزة أمام المجازر الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لنظر 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطيين من قطاع غزة.

وأكد القصبي، أنه منذ اللحظة الأولى للهجوم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل، خرج الرئيس السيسي وأعلن موقف الدولة المصرية أمام العالم، وبعدها انتفض الشعب المصري بالكامل وخرج للميادين والشوارع مؤيدا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم تفريغ القضية الفلسطينية، وتم توجيه دعوة لنواب الشعب لعقد جلسة تم فيها رفع علمي مصر وفلسطين، واكتست بالثياب السوداء حزنا من الموقف الدولي الذي يكيل بمكيالين وألما على الأطفال والشهداء.



وقال: الجلسة التاريخية أجمع فيها نواب الشعب على تفويض الرئيس في اتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن الشعب المصري يتابع تلك القضية من خلال شاشات التلفزيون لحظة بلحظة، وسط تصعيد ومجازر ضد الشعب الفلسطيني ضد الأطفال والنساء والشيوخ وهدم المستشفيات والنزوح من الشمال إلى الجنوب.

وتابع القصبي: العالم كله يرى هذه المشاهد، مؤكدا أنه من حق الشعب أن يعلم رؤية الدولة من المجازر التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأكد على الحكومة أن تعلن الجهود في مواجهة ما يبثه الإعلام الغربي بشأن نزوح الشعب الفلسطيني من الشمال إلى الجنوب وتكدس الفلسطينين أمام معبر رفح.

وأشار إلى مساندة الشعب المصري للشعب الفلسطيني القوي الأبي، قائلا: نواب الشعب المصري بالكامل ترفض مسألة التهجير أو نزوح شعب فلسطين خارج بلاده.