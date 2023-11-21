وزير الاتصالات: ١٠٠ ألف شاب يعملون فى مراكز الشركات العالمية بمصر

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بطبيعته قطاع لا يتقيد بالحدود الجغرافية للدول، بل يضم أكثر من ١٠٠ ألف من شبابنا يعملون فى مراكز تقيمها الشركات العالمية فى مصر لخدمة عملائها بالخارج، وهو ما يسهم فى تنمية صادرات مصر من الخدمات الرقمية والمعلوماتية ويوظف الشباب من مختلف التخصصات والخلفيات.

أعرب وزير الاتصالات عن سعادته بمشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لتفقد بعض أجنحة الشركات العالمية والمحلية والوزارات بمعرض القاهرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT، ثم تشريفه لافتتاح وتفقد ٦ مراكز تابعة لشركات عالمية تعمل فى مختلف مجالات صناعة التعهيد مقراتها فى القاهرة الجديدة.

أضاف طلعت: «افتتحنا مقر شركة كابجيمينى Capgemini المتخصصة فى تقديم الاستشارات والخدمات التقنية لعملائها فى أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية انطلاقًا من مصر، كما تفقدنا مركز مصر للتكنولوجيا والابتكار التابع لشركة بى دبليو سى PWC ومركز شركة أمازون Amazon لخدمة العملاء ومركز الخدمات المشتركة لشركة بيبسيكو Pepsico العالمية، كذلك تفقدنا مقر شركة سيمنز Siemens، المتخصصة فى تطوير برمجيات الصناعات الرقمية ومركز خدمات الدعم العملياتى بمقر شركة جيديا Geidea السعودية الرائدة فى مجال التكنولوجيا المالية.