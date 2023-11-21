"الانتخابات الرئاسية والتحديات التي تواجه الدولة المصرية" ندوة بمركز إعلام جنوب أسيوط

نظم مركز إعلام جنوب أسيوط التابع لقطاع الإعلام الداخلي ندوة تثقيفية بعنوان "الانتخابات الرئاسية .. والتحديات التي تواجه الدولة المصرية" بقاعة قصر الثقافة بأبوتيج وذلك في إطار مواصلة قطاع الإعلام الداخلي لفعاليات حملته الإعلامية التي أطلقها تحت شعار "صوتك مستقبلك .. انزل وشارك". تهدف الندوة إلى تعزيز المشاركة السياسية والشعبية في الانتخابات الرئاسية القادمة من خلال تفعيل دور مراكز الإعلام في جميع محافظات الجمهورية والتواصل مع جميع فئات وشرائح المجتمع وقد حضر اللقاء ميرفت أبو حشيش مدير عام بالتليفزيون المصري ورئيس تحرير برنامج نواره وقيادات العمل الثقافي والعاملين بقصر ثقافة أبوتيج ومواطني مدينة أبوتيج

صرحت بذلك مروة سيد سلام مركز إعلام جنوب أسيوط وأضافت بأنه تعد الانتخابات الرئاسية أحد أهم الأحداث السياسية في مصر، حيث يتم خلالها اختيار رئيس للبلاد لفترة قادمة. ومع تزايد أهمية المشاركة السياسية والوعي الانتخابي بين المواطنين، تعمل الحملة الإعلامية "صوتك مستقبلك .. انزل وشارك" على تحفيز الناخبين على المشاركة الفعالة في هذه العملية الحاسمة.

وأشارت مروة بأن التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الانتخابات الرئاسية تشكل محور الندوة التثقيفية التي نظمها مركز إعلام جنوب أسيوط. فإلى جانب تحقيق المشاركة الشعبية الكبيرة، هناك العديد من التحديات التي يجب التعامل معها بشكل فعال. من بين هذه التحديات نذكر ضمان نزاهة العملية الانتخابية، ضمان تأمين الانتخابات وسلامتها، وضمان تمثيل جميع الشرائح المجتمعية واحترام حقوق الناخبين.

وأضافت مروة إلي توفير المعلومات الضرورية للمواطنين حول الانتخابات الرئاسية وخطوات المشاركة تعتبر جزءًا أساسيًا من الحملة الإعلامية. يوفر مركز إعلام جنوب أسيوط منصة للحوار والنقاش حول هذه التحديات ويتيح للمشاركين فرصة لطرح الأسئلة والاستفسارات.

وأكدت مدير مركز إعلام جنوب أسيوط بأن القطاع الإعلامي الداخلي في الهيئة العامة للإستعلامات برئاسة الدكتور أحمد يحيي رئيس القطاع يهدف إلى تعزيز الوعي السياسي والمشاركة الشعبية من خلال توفير المعلومات الدقيقة والموثوقة للمواطنين. من خلال تنظيم هذه الندوة التثقيفية، يستطيع مركز إعلام جنوب أسيوط توسيع رقعة التوعية وتشجيع المزيد من الناس على المشاركة الفعالة في عملية الانتخابات الرئاسية.

وأكدت مروة بأن هذه الندوة حققت نتائج إيجابية في زيادة الوعي السياسي والمشاركة الشعبية في جنوب أسيوط. ستستمر الحملة الإعلامية "صوتك مستقبلك .. انزل وشارك" حتي نهاية شهر نوفمبر الحالي في تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات التثقيفية الأخرى لتشجيع جميع فئات المجتمع على المشاركة الفعالة والمسؤولة في الانتخابات الرئاسية والمساهمة في بناء مجتمع قوي وديمقراطي في مصر.

وأكدت ميرفت أبو حشيش علي أهمية المشاركة الإيجابية للمواطنين وضرورة التوجه لصناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم وبضرورة أن تتصدر السيدات المشهد الانتخابي استكمالا لمسيرة المرأة المصرية وإنجازاتها في المشاركة الانتخابية والسياسية

وأشارت ميرفت إلي أهمية كل صوت وبأن أصوات الناخبين فارقة وحاسمة في ظل ما تتمتع به الانتخابات الرئاسية المزمعة من ضمانات للنزاهه والشفافية وبأن النتيجة التي ستسفر عنها الانتخابات ستكون معبره تماما عن أصوات الناخبين

وأضات مروة سلام إلى أن الندوة تهدف إلى توعية المواطنين حول أهمية المشاركة في العملية الانتخابية والتحديات التي تواجه الدولة المصرية في هذا السياق. تمت مناقشة عدة مواضيع خلال الندوة، بما في ذلك أهمية الانتخابات الرئاسية في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد.

تم استضافة عدد من الخبراء والمحللين السياسيين خلال الندوة، الذين قدموا وجهات نظرهم وتحليلهم للتحديات التي تواجه الدولة المصرية في الفترة الحالية. تمت مناقشة مسائل مثل تطوير البنية التحتية وتوفير فرص العمل للشباب، والتصدي للإرهاب وتأمين الحدود، وتحسين الخدمات العامة في البلاد.

وعبرت مروة سلام عن أهمية مشاركة الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية، حيث أكدت أن الانتخابات هي فرصة للتعبير عن آرائهم واختيار القائد الأنسب لقيادة الدولة. كما أشارت إلى أن المراكز الإعلامية في جميع أنحاء البلاد ستستمر في تنظيم فعاليات توعوية وتثقيفية لتشجيع المواطنين في مختلف المحافظات على المشاركة في العملية الانتخابية.

وأوضحت أبوحشيش مردود المشاركة علي مستقبل البلاد واستكمال عملية التنمية والبناء وهكذا توضيح تداعيات عدم المشاركة والعزوف علي استقرار هذا الوطن مؤكدة أن هناك اهتماما دوليا كبيرا بمتابعة سير الانتخابات الرئاسية المزمعة واهتمام بما ستسفر عنه الانتخابات من نتائج مشددة علي أن العبرة من توافد الناخبين علي لجان الانتخاب هو إثبات وطنية المصريين وقوتهم والإثبات للعالم بأن المصريين رجالا ونساء علي قلب رجل واحد من أجل إعلاء مصلحة مصر فوق كل شيء

وأضافت ميرفت بأن التحديات التي تواجهها البلاد حاليا في ظل الأحداث الجارية علي الساحة يستوجب الاصطفاف الشعبي لاختيار رئيس الجمهورية الأكثر قدرة علي إدارة البلاد ومن هو علي قدر التحديات التي تواجه الدولة المصرية ومن هو علي قدر طموح الشعب المصري، واختتم اللقاء بفتح باب الحوار مع الحضور والرد علي استفساراتهم وتساؤلاتهم.

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة