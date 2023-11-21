قاومي برد الشتاء وحضري شوربة السبانخ بالكريمة

مع حلول فصل الشتاء يحتاج الجميع الشعور بالدفء، ومن أبرز المشروبات التي مكنك تحضيرها للحماية من البرد هي شوربة السبانخ، وبجانب ذلك فتحتوي على نسبة حديد عالية تقوي المناعة وتمد جسمك بالعناصر الغذائية الهامة لجسمك.

شوربة السبانخ بالكريمة

طريقة عمل شوربة السبانخ بالكريمة

المقادير

- كريمة الطبخ : كوب

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- بصل : 1 حبة (مفروم)

- زبدة : ملعقة كبيرة

- سبانخ : 3 باقات

- بطاطس : 1 حبة (مقشرة ومقطعة مكعبات)

- ماء : لتر

طريقة التحضير

اغسلي أوراق السبانخ جيداً، ثم قطعيها إلى قطع متوسطة الحجم.

في قدر على النار، ضعي مكعبات البطاطس، والبصل، واغمريها بالماء، واتركيها حتى تنضج البطاطس.

أضيفي أوراق السبانخ إلى البطاطس والبصل، واتركيها حتى تذبل.

بعد أن ينضج السبانخ ضعي الخليط في الخلاط الكهربائي إلى أن يصبح كريمي القوام.

أعيدي مزيج السبانخ إلى القدر، وأضيفي إليه الزبدة واتركيه على نار متوسطة إلى أن تغلي.

أضيفي الماء إلى الصوص مع الاستمرار في التحريك.

تبلي بالملح، والفلفل الأسود، وحركي قليلاً.

أضيفي كريمة الطبخ إلى شوربة السبانخ مع الاستمرار بالتحريك حتى تكثف.

اسكبي الشوربة في أطباق التقديم وقدميها ساخنة.

فوائد تناول السبانخ

الوقاية من السرطان

تربط العديد من الدراسات البشرية بين استهلاك السبانخ وتقليل مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا، و قد يساعد تناول هذا الأخضر المورق أيضًا في منع سرطان الثدي.

تقوية المناعة

تحتوى السبانخ على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والأمراض.

تقوية العضلات

تحتوي السبانخ علي مواد مضادة للأكسدة والتي تلعب دور هام في تقوية العضلات وخصوصاً عضلات القلب التي تضخ الدم بإستمرار إلي جميع اجزاء الجسم .

تقوية العظام

السبانخ من الخضروات الغنية بفيتامين ك الذي يعزز ويدعم من صحة العظام كما توجد معادن أخري تعمل علي بناء عظام قوية وهي النحاس، الزنك، المغنسيوم، الفوسفور وبالتالي يحمي الجسم من هشاشة العظام، كما أنها تحتوي علي كمية هائلة من الكالسيوم الضرورية للحفاظ علي صحة العظام، تناول كوب واحد من أوراق السبانخ كل يوم ضروري لتقوية العظام.

تقليل خطر الإصابة بإعتام عدسة العين

تحتوي مياه السبانخ علي الزياكسانثين المضاد للأكسدة والذي يحمي العين من تأثير الأشعة فوق البنفسجية التي تؤدي إلي إعتام عدسة العين وتقليل تأثير الجذور الحرة الذي تعد سبب أساسي لحدوث إعتام عدسة العين.

الحماية من أمراض القلب

تحتوي السبانخ علي العناصر الضرورية مثل فيتامين أ وفيتامين ج وكذلك نسبة عالية من البيتا كاروتين وهي عناصر غذائية مضادة للأكسدة تعمل علي الحد من أثر الجذور الحرة في الجسم ومنع تراكم الكوليسترول الضار ومنع أكسدة الكوليسترول علي جدران الأوعية الدموية والذي تؤدي إلي إنسداد الأوعية الدموية أو الإصابة بالنوبة القلبية أو السكتة الدماغية.